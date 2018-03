WEIHNACHTEN WIE WIR. Warten auf das Christkind

Mit u. a. "Servus Kasperl", "Franz Ferdinand", "Die Knickerbocker-Bande", "Shrek"-Special, "Hexe Lilli 2" und "Verrückte Weihnachten" in ORF eins

Wien (OTS) - Verrückt, spannend, magisch und voller Überraschungen -so wird das Warten auf das Christkind. Denn im "okidoki"-Kinderprogramm versüßen u. a. "Kasperl", "Franz Ferdinand" und "Die Knickerbocker-Bande" genauso wie Garfield, Shrek, Mogli und viele weitere Zeichentrick- und Animationshelden den Jüngsten die Stunden bis zur Bescherung. Beste Unterhaltung für die ganze Familie ist garantiert, wenn ORF eins "Hexe Lilli" und die "Cats & Dogs" in neue Abenteuer schickt. Und selbstverständlich dürfen auch topbesetzte weihnachtliche Filmhighlights nicht fehlen: So wünschen Danny DeVito und Matthew Broderick "Blendende Weihnachten", während die Festtage für Tim Allen und Jamie Lee Curtis "verrückt" werden.

Serienweise Weihnachtsstimmung

Nachdem "Disneys Meine Schwester Charlie" nach einem "Totalschaden" eine Trauerfeier für das neue Auto organisiert hat (6.00 Uhr), sind "Die Pinguine aus Madagascar" "Abgetaucht" (6.25 Uhr), und bei "Disneys Kleinen Einsteins" wird "Der Weihnachtswunsch" verfasst (6.40 Uhr). "Kasperl & Hopsi" erleben eine unangenehme Überraschung, als sie erstmals Bekanntschaft mit "Schicki", der "Lebkuchenmaus" machen ("Servus Kasperl", 7.05 Uhr). "Franz Ferdinand" öffnet wieder den "Adventkalender" und versüßt damit das Warten auf den Schweihnachtsmann (7.30 Uhr). Thomas C. Brezinas "Knickerbocker-Bande" ist nach einem "Spuk am Sternenhof" wieder im Einsatz (7.35 Uhr).

Ein Wiedersehen mit den beliebtesten Zeichentrick- und Animationshelden

Weil die größten Lieblinge der Kleinsten rund um die Festtage natürlich nicht fehlen dürfen, schickt ORF eins die beliebtesten Zeichentrick- und Animationshelden nochmals auf Abenteuerreise: In höchster Gefahr findet sich Mogli wieder, wenn im "Dschungelbuch 2" geblättert wird (8.25 Uhr). Herrenloser Tiere nehmen sich "Garfield" und Odie in einem "Weihnachtsspecial" an (9.30 Uhr), bevor Oger "Shrek" "Oh du Shrekliche" anstimmt. Doch das herrscht statt besinnlicher Ruhe plötzlich wilde Partystimmung.

Abenteuer, Fantasy und Komödie - Beste Unterhaltung für die ganze Familie

Disneys Golden-Retriever-Welpe "Santa Pfote" erlebt sein "großes Weihnachtsabenteuer", als er den Weihnachtsmann beim Verteilen der Geschenke nach New York begleitet (10.15 Uhr). "Ein Kater macht Theater", wenn Comedy-Ass Mike "Austin Powers" Myers für Rambazamba in der Vorstadtidylle sorgt. In der Fantasykomödie nach dem gleichnamigen Kinderbuchklassiker von Dr. Seuss spielen u. a. Dakota Fanning, Spencer Breslin, Kelly Preston und Alec Baldwin (11.45 Uhr). So schnell kann aus einem "Oh, du Fröhliche!" ein "Oh je, du Fröhliche!" werden, wenn fünf allein reisende Scheidungskinder ausgerechnet am Heiligen Abend wegen eines Schneesturms am Flughafen festsitzen. Denn wenn die Kids versuchen, sich auf eigene Faust durchzuschlagen, dauert es nicht lange, bis der Flughafen kopfsteht (13.00 Uhr).

Neue Abenteuer für "Hexe Lilli" und die "Cats & Dogs"

Magie liegt in der Luft, wenn Regisseur Harald Sicheritz seine "Hexe Lilli" in ihrem zweiten Kinoabenteuer auf eine "Reise nach Mandolan" schickt. Doch wäre es nicht schon Abenteuer genug, das Königreich im fernen Orient zu retten, muss sie bald feststellen, dass nichts schlimmer ist als ihr liebeskranker Gefährte, Drache Hektor. Star-Comedian Michael Mittermeier zieht stimmlich als Zauberdrache Hektor dabei sämtliche Register (14.20 Uhr). Die "Cats & Dogs" müssen sich gegen eine gemeinsame Feindin und "Die Rache der Kitty Kahlohr" zusammenraufen und garantieren auch in ihrem zweiten Abenteuer tierisch gutes Fernsehvergnügen (15.45 Uhr).

Verrückt und blendend: Weihnachten bei Danny DeVito und Tim Allen

Im wahrsten Sinne des Wortes "Blendende Weihnachten" wünscht Regisseur John Whitesells in seiner gleichnamigen Komödie: Denn Danny DeVito zieht Nachbar Matthew Broderick darin mit seinen blendenden Ideen den letzten Nerv (17.00 Uhr). Wie "verrückt" Weihnachten sein kann, zeigen der "Santa Clause"-erfahrene Tim Allen und Jamie Lee Curtis in einer turbulenten Weihnachtskomödie nach einem Roman von John Grisham (18.30 Uhr). Denn die Flucht vor dem alljährlichen Weihnachtstrubel gestaltet sich schwieriger als ursprünglich angenommen.

Zahlreiche dieser Programme sind auch in der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang als Video-on-Demand abrufbar.

