"Paul Kemp" mit bis zu 664.000 Sehern

Und: Wiedersehen mit Harald Krassnitzer in ORF 2

Wien (OTS) - Krisen, Chaos und Alpträume - für "Paul Kemp" war das aber "Alles kein Problem". Mit bis zu 664.000 Seherinnen und Sehern war Publikumsliebling Harald Krassnitzer im Mediatoren-Einsatz. Im Schnitt verfolgten die vorerst 13 Folgen der ORF-2-Serie 550.000 Seher. Der Marktanteil liegt bei 21 Prozent bzw. 14 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen. "Paul Kemp - Alles kein Problem" ist eine Produktion des ORF in Zusammenarbeit mit der ARD, hergestellt von DOR Film Produktion. "Paul Kemp - Alles kein Problem" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar.

Noch mehr Harald Krassnitzer in ORF 2

Ein Wiedersehen mit Harald Krassnitzers und Adele Neuhausers erstem gemeinsamen "Tatort"-Fall "Vergeltung" erwartet das Publikum von ORF 2 am Sonntag, dem 12. Jänner 2014, um 20.15 Uhr (auch als Hörfilm). In diesem Murnberger-Krimi - der als ORF-Premiere im März 2011 bis zu 1.048.000 Seherinnen und Seher erreichte - werden Chefinspektor Moritz Eisner und Partnerin Bibi Fellner mit einer brutalen Mordserie an jugendlichen Straftätern konfrontiert. Krassnitzers kriminalistischer Spürsinn ist auch am Montag, dem 30. Dezember, um 22.30 Uhr in ORF 2 (auch als Hörfilm) gefragt. Denn in der gleichnamigen ORF/ZDF-Krimikomödie heißt es für den biederen TV-Ehemann: "Trau niemals deiner Frau". Denn hinter der scheinbar so perfekten Fassade seiner Ehe verbirgt sich so manch dunkles Geheimnis.

2014 ist Harald Krassnitzer außerdem wieder als "Winzerkönig" (ab 9. Jänner jeweils Montag bis Samstag um 9.05 bzw. 9.30 Uhr) zu sehen, checkt im "Traumhotel - Chiang Mai" (6. Jänner, 15.25 Uhr) ein, begegnet in der Schwarzenberger-Komödie der "Feinen Dame" (1. Jänner, 23.30 Uhr) und ist im Prochaska-Krimi "Ausgeliefert" (24. Jänner, 0.55 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at