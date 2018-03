"Bürgeranwalt" am 21. Dezember: Umstrittene Krebstherapie

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag, dem 21. Dezember 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Umstrittene Krebstherapie

Kurz nachdem die Krebspatientin Dr. Heidi Bauer die Diagnose "unheilbar" bekommen hatte, suchte sie Hilfe bei einem Arzt in Wien. Dr. Ralf Kleef bot ihr eine wissenschaftlich umstrittene Therapie an, sie bezahlte rund 75.000 Euro dafür - und starb nach wenigen Monaten. Die Wiener Patientenanwältin Dr. Sigrid Pilz kritisiert das Verhalten des Arztes und wirft ihm vor, er habe unrealistische Hoffnungen bei der Todkranken erweckt, sie letztlich unnötige Qualen erleiden lassen. Dr. Kleef stellt sich in der Sendung "Bürgeranwalt" der Diskussion mit Dr. Pilz und dem Witwer. An Dr. Kleefs Seite steht eine Ärztin, die überzeugt ist, er habe mitgeholfen, Frau Dr. Bauers Leben durch seine Krebstherapie wesentlich zu verlängern.

Gemeindewohnung zum Fürchten

Die kleine Gemeindewohnung, in der Frau K. mit Mann und zwei kleinen Kindern lebt, ist derart feucht und von Schimmel befallen, wie es selbst langjährige "Bürgeranwalt"-Redakteure selten gesehen haben. Frau K. hat Angst um die Gesundheit ihrer Kinder und möchte lieber heute als morgen ausziehen. Ihr Vorwurf: Wiener Wohnen habe das Problem monatelang ignoriert. Mit Volksanwältin Dr. Gertrude Brinek diskutiert der Sprecher von Wiener Wohnen, Markus Stradner.

Nachgefragt: Verschenkter Grund

Familie T. streitet mit der Gemeinde Wien über die Rückgabe einer Grundstücksfläche, die die Eltern einst kostenlos ans "öffentliche Gut" abgetreten hatten. Da der eigentliche Zweck, nämlich die Errichtung einer breiten Straße, von der Gemeinde nicht realisiert wurde, wollen die Nachkommen einen Teil der Fläche wieder zurück. Nach einer Diskussion im "Bürgeranwalt"-Studio kommt die Gemeinde Wien Familie T. entgegen.

