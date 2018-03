"Magische Weihnachten" und die Welt der "Tiroler Krippen"

Am 22. Dezember in ORF 2

Wien (OTS) - Sie sind regelrechte Kunstwerke und spiegeln eine sehr persönliche Vorstellung wider, wie das Weihnachtswunder, die Geburt Jesu, hätte sein können: Die Tiroler Krippen. "Magische Weihnachten" führt das Publikum am Sonntag, dem 22. Dezember 2013, um 16.05 Uhr in ORF 2 in die Welt ihrer Erbauer, den Tiroler "Krippeler". Meist sind es Männer, die sich diesem Hobby widmen. Aber der Begriff Hobby greift bei so manchem Krippenbauer zu kurz: Für viele ist es eine Lebensaufgabe, der man sich alle Jahre wieder mit Begeisterung widmet. Und es kommt auch vor, dass der Wert eines Kleinwagens im Laufe der Jahre in die Krippe investiert wird - die Familienkrippe, die über die Generationen erweitert, liebevoll restauriert und gepflegt wird.

Krippen - von exotisch bis traditionell - sind in Tirol in der Weihnachtszeit in fast jedem Haushalt zu finden. Die vermutlich größte davon steht im Hotel Krone in Oberperfuss und lockt Gäste aus aller Welt an. Nach einem langen Tag beim "Krippele schauen" ist man gut beraten, wenn man sich mit einem zünftigen Menü von Engelbert Fritz im Hotel Seppl in Mutters stärkt. Mit heimischen Zutaten bringt er Innovatives auf den Teller.

Eine weitere Ausgabe von "Magische Weihnachten" steht am Sonntag, dem 29. Dezember, um 16.05 Uhr in ORF 2 auf dem Programm - dann geht es auf zu Tiroler Winterspaziergängen. "Magische Weihnachten" ist als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang als Video-on-Demand in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) abrufbar.

