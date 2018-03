Kinder kommentieren: ORF-"Sportjahresrückblick 2013" aus der Sicht der jüngsten Fans

Am Sonntag, dem 22. Dezember, um 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Die "Science Busters" haben es getan, maschek haben darüber geredet und Andi & Alex haben alles noch einmal aufgekocht. Der traditionelle ORF-"Sportjahresrückblick" gehört diesmal, am Sonntag, dem 22. Dezember 2013, um 18.00 Uhr in ORF eins den Kindern. Sieben Buben und ein Mädchen aus Wien, Niederösterreich und Tirol, alle zwischen elf und 13 Jahre alt, schlüpfen in die Rollen von Oliver Polzer, Ernst Hausleitner, Rainer Pariasek und Co. und lassen die bewegendsten und spektakulärsten Szenen des Sportjahres 2013 noch einmal Revue passieren - und das von A bis Z: von David ALABA bis Riccardo ZOIDL, von der alpinen Ski-WM bis zur Fußball-WM-Qualifikation, von verlorenen Skiern und gewonnenen Endspielen.

Martin Unger und Didi Helbig haben die augenzwinkernde Doku gestaltet und dabei so manches Sportkommentatoren-Nachwuchstalent ausfindig gemacht. Und so heißt es zwei Tage vor dem Heiligen Abend: Kindermund tut Sportjahr kund.

