Weihnachten mit der Wien Holding

Wien (OTS) - Besser kann die Wartezeit aufs Christkind nicht verkürzt werden: Für Kids gibt`s freien Eintritt am 23.12. in die Therme Wien. Tanzen wie Mozart im Mozarthaus Vienna, besinnliche Klänge im Haus der Musik, Kinder-Weihnachtsrätsel im Kunst Haus Wien oder doch eine DDSG-Schifffahrt am 24.12.?

Freier Eintritt für Kinder am 23.12. in der Therme Wien

Als besonderes Geschenk und Dankeschön an die treuen Thermengäste haben am Montag, 23.12.2013, alle Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr freien Eintritt in die Therme Wien (maximal drei Kinder pro Erwachsenen zur Sicherstellung der Aufsichtspflicht).

Öffnungszeiten der Therme Wien: Montag bis Samstag: 09.00 bis 22.00 Uhr, Sonn- und Feiertag: 08.00 bis 22.00 Uhr, 24. Dezember -geschlossen / 31. Dezember - geöffnet von 08.00 bis 14.00 Uhr (letzter Einlass: 11.00 Uhr) / 01. Jänner - geöffnet von 09.00 bis 22.00 Uhr. Weitere Informationen: www.thermewien.at

Weihnachtsrätsel für Kinder am 23. und 24.12. im Kunst Haus Wien

Damit das Warten auf das Christkind nicht zu langweilig wird, hat sich das Museums-Maskottchen Kunsti ein Rätsel ausgedacht - um es zu lösen, muss man sich im Museum Hundertwasser im Kunst Haus Wien ganz genau umschauen.

Der geheime Rätselplan ist am 23. und 24. Dezember an der Museumskassa erhältlich. Wer die Auflösung findet und an der Kassa abgibt, wird mit einem kleinen Weihnachtsgeschenk belohnt. Natürlich dürfen auch die Erwachsenen beim Rätseln helfen! Für Kinder bis 10 Jahre ist der Eintritt frei, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zahlen den halben Eintrittspreis von EUR 5,-

Öffnungszeiten: Montag, 23.12.2013, 10.00 bis 19.00 Uhr / Dienstag, 24.12.2013, 10.00 bis 15.00 Uhr; Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstr. 13, 1030 Wien, Tel. 01/712 04 91, www.kunsthauswien.com

DDSG Blue Danube : Themenfahrt "Warten aufs Christkind" am 24.12.

Eine besondere Schifffahrt gibt es für Kids am 24.12.: Von 12.00 bis 15.00 Uhr wird an Bord mit Basteln, Schminken und dem Unterhaltungsprogramm mit Musik, Mitmachaktionen, spannenden Spielen und Zauberei die Zeit bis zur Bescherung verkürzt. Jedes Kind erhält ein kleines Weihnachtsgeschenk.

"Warten aufs Christkind", Dienstag, 24.12.2013 12.00 bis 15.00 Uhr, MS Admiral Tegetthoff

Weitere Informationen unter www.ddsg-blue-danube.at, Tel 01/588 80

Mozarttänze am 21.12. im Mozarthaus Vienna

Mozart war ein begeisterter Tänzer. Im Mozarthaus Vienna können junge BesucherInnen überlegen, wie Mozart wohl getanzt haben könnte und auch selbst zu seiner Musik das Tanzbein schwingen.

Samstag, 21.12.2013, von 10.00 bis 12.00 Uhr, für Kinder von 5 bis 13 Jahren. Anmeldung unter 01/512 17 91. Kosten: Euro 7,50.

Mozarthaus Vienna, Domgasse 5, 1010 Wien, www.mozarthausvienna.at

Besinnliche Klänge im Haus der Musik

Ein etwas anderes Weihnachtskonzert präsentieren die Safer Six. Gemeinsam mit den jungen BesucherInnen schauen die Safers in die Weihnachtsbäckerei, basteln einen Christbaum und erzählen lustige Weihnachtsgeschichten. Zu Besuch kommen Santa Claus, der kleine Drummer Boy, ein Schneemann namens Frosty und auch Rudolph mit der roten Nase. Die bekannten Weihnachtssongs werden von den Safer Six ganz ohne Instrumente "a capella" vorgetragen.

Safer Six: Warten auf das Christkind: Montag, 23.12.2013, 15.30 Uhr (bereits ausverkauft!), Zusatzkonzert um 17.00 Uhr. Tickets: Euro 12,-, für Kinderclubmitglieder Euro 10,50. Freie Platzwahl.

Um die Wartezeit auf das Christkind zu verkürzen, lädt das Haus der Musik junge BesucherInnen am 24. Dezember zu einem ganz besonderen Rundgang durch das Klangmuseum ein, mit vielen musikalischen Weihnachtsgeschichten! Mit Klängen experimentieren, ein Orchester dirigieren, einen Walzer würfeln - das und viele Geschichten zu den großen Meistern der klassischen Musik sind bei der Kinderführung mit dabei!

Kinderführungen am Dienstag, 24.12.2013, um 10.00 (bereits ausverkauft!) und 14.00 Uhr (Restplätze!) Treffpunkt: Museumskassa, Dauer: ca. 90 Minuten, Tickets: Euro 5,50 für Kinder,

Euro 12,- für Erwachsene, für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Anmeldung (begrenzte Teilnehmerzahl) bei: Frau Birgit Mittelmaier (Tel.: 01/513 48 50-26, birgit.mittelmaier @ hdm.at)

Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien, www.hdm.at

TIPP! Als Teil des Silvesterpfades ist am 31. Dezember 2013 der Eintritt ins Klangmuseum von 14.00 bis 22.00 Uhr gratis!

Jüdisches Museum Wien: Winterferienspiel

Beim neuen Winterferienspiel "What's new in the Shabbat-Room?" im Jüdischen Museum Wien können junge BesucherInnen herausfinden, welche Objekte für den Ruhetag Schabbat wichtig sind und mit Hilfe von Phantasie, Schuhschachteln, Papier und Knetmasse ihren eigenen kleinen Schabbat-Raum gestalten. Vorbild dafür ist die neue Rauminstallation aus Fotos und Objekten, die die Künstlerin Maya Zack für die neue Dauerausstellung im Jüdischen Museum konzipiert hat.

Weihnachtsferienspiel "What's new in the Shabbat-Room?" Dienstag, 24.12.2013 von 11.00 bis 13.00 Uhr; Mittwoch, 25. bis Freitag, 27.12.2013 von 14.00 bis 16.00 Uhr, für Kinder von 6 bis10 Jahren, pro Kind haben zwei Begleitpersonen freien Eintritt. Anmeldung unter kids.school @ jmw.at oder 01/ 535 04 31 130.

Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien, www.jmw.at

Noch bis 26.12. sind Top-Veranstaltungen bei der Wien-Ticket-Adventsaktion, um 12 bzw. 24 % ermäßigt.

Weitere Informationen: www.wien-ticket.at, Tel. 01/588 85

