ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Weltcup-Skispringen der Frauen in Hinterzarten

Am 21. und 22. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 21. Dezember 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Weltcup-Skispringen der Frauen in Hinterzarten um 10.55 Uhr, die Höhepunkte von der Austrian-Volley-League-Finalserie 2013 um 12.55 Uhr, von der Hallenhockey-Meisterschaft um 20.15 und 20.45 Uhr, vom freundschaftlichen Fußballländerspiel Österreich - USA um 21.15 Uhr und vom Celtman-Triathlon 2013 um 22.55 Uhr sowie das Freestyle FIS Worldcup Magazine um 12.30 Uhr.

Die Live-Übertragung vom Weltcup-Skispringen der Frauen in Hinterzarten um 10.55 Uhr, der Film "Skydive - Der Weg zur grenzenlosen Freiheit" um 22.15 Uhr sowie die Höhepunkte vom Damen-Finale bei der A1 Beachvolleyball-EM 2013 um 12.30 Uhr, vom Herren-Slalom bei der WM Schladming 2013 um 20.15 Uhr und vom FIS Marathon Cup in La Sgambeda um 22.35 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 22. Dezember.

Mit einem Rekordfeld von 70 Springerinnen aus 17 Nationen startete der Weltcup der Damen in Lillehammer. Platz eins ging an die Japanerin Sara Takanashi. Schon auf dem zweiten Platz folgte mit Daniela Iraschko-Stolz die beste Österreicherin. Zweite Weltcup-Station der Springerinnen ist Hinterzarten in Deutschland, wo am Samstag und Sonntag jeweils ein Bewerb stattfindet. Kommentator ist Johannes Hahn.

ORF SPORT + zeigt die Highlights der Hallenhockey-Begegnungen HC Wien - SV Arminen, NAVAX AHTC -VeriFone WAC, NAVAX AHTC - Post SV und SV Arminen - HC Wr. Neudorf, die am 14. bzw. 15. Dezember in Perchtoldsdorf ausgetragen wurden.

In einem an Dramatik kaum zu überbietenden Finale der WM in Schladming verwirklichte Marcel Hirscher seinen Traum von der Slalom-Goldmedaille. Der Salzburger hatte im Hexenkessel des Planai-Skistadions die Nerven bewahrt, hatte sich weder von der tollen Fahrt seines Teamkollegen Mario Matt, der diesmal Bronze eroberte, noch von der Attacke von Felix Neureuther (Silber) aus dem Konzept bringen lassen. Begleitet von einem Jubelsturm tanzte Hirscher durch den Flaggenwald, meisterte die tückischen Stellen des Kurses bravourös, um letztlich den ganz großen Triumph im Schnee von Schladming auszukosten.

"Skydive - Der Weg zur grenzenlosen Freiheit" beeindruckt mit atemberaubenden Aufnahmen von der Weltelite der Fallschirmspringer wie zum Beispiel dem Skydive Team Hayabusa. Weiters sind Fallschirmspringer aus ganz Österreich, die in Zell am See und in Fürstenfeld gesprungen sind, in Großformationen zu sehen. Der Fallschirm-Schüler Daniel Weitzendorfer wird von seinen ersten Schritten im Fallschirmsprung-Verein, in dem er eine umfassende Grundausbildung erhält, bis zu seinem ersten Solosprung aus einer Höhe von 3.500 Meter über Grund begleitet. Der freie Fall mit einer Geschwindigkeit von etwa 200 km/h dauert rund 40 Sekunden. Natürlich zeigt der Film auch Tandemsprünge, die zu großen Anlässen wie runden Geburtstagen oder Hochzeiten sehr gerne verschenkt werden, und die Reaktion der beschenkten Tandem-Passagiere nach ihrem ersten Tandemsprung.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. (Stand vom 20. Dezember, kurzfristige Programmänderungen möglich)

