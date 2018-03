StR Ludwig/Lehner: Spatenstich für neues Wohnprojekt "LEO 21"

Kombination von gefördertem und freifinanziertem Bauteil; bester Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz

Wien (OTS) - In Floridsdorf - an der Leopoldauer Straße, Sebastian-Kohl-Gasse und Siegfriedgasse - entsteht eine neue Wohnhausanlage, die 99 geförderte und 50 supergeförderte Mietwohnungen sowie 101 frei finanzierte Eigentumswohnungen bieten wird.

Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, Bezirksvorsteher Heinz Lehner, Michael Gehbauer, Geschäftsführer des gemeinnützigen Bauträgers WBV-GPA, sowie Jörg Wippel, Geschäftsführer des Bauträgers wvg, nahmen gestern, Donnerstag, den offiziellen Spatenstich für das neue Wohnprojekt vor. ****

Wenige Tage vor Weihnachten geht ein weiteres Wohnprojekt in die Realisierung, das unterschiedlichen Wohnwünschen und finanziellen Möglichkeiten Rechnung trägt. Im Sinne hoher sozialer Nachhaltigkeit wird die Wohnhausanlage "LEO 21" nicht nur eine Vielzahl an Wohnungstypen, sondern auch geförderte, supergeförderte und Eigentumswohnungen sowie großzügige Gemeinschaftseinrichtungen umfassen. Die insgesamt 250 Wohnungen sollen Ende 2015 bezugsfertig sein.

"Das Wohnprojekt ,LEO 21' zeigt, dass die Partnerschaft von gemeinnützigen und privaten Bauträgern ein zukunftsweisendes Modell ist, das zusätzliche Vorteile mit sich bringt: Durch die gemeinsame Planung können Kosten gespart und Gemeinschaftsbereiche und Grünanlagen optimal gestaltet werden. Darüber hinaus bieten die Wohnhausanlagen insgesamt die hohen Standards des geförderten Wohnbaus und eine sehr gute soziale Durchmischung. Und nicht nur die geförderten Wohnungen sind zu kostengünstigen Konditionen zu haben, sondern auch die Eigentumswohnungen bewegen sich durchwegs auf einem attraktiven Preisniveau", hielt Wohnbaustadtrat Michael Ludwig fest.

Der Wiener Wohnbaustadtrat wies in diesem Zusammenhang auch auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Partnerkonsortien aus Finanzdienstleistern und Wohnbauträgern bei der Wiener Wohnbauinitiative hin. "Wien erbringt eine europaweit einzigartige Neubauleistung. So peilen wir im kommenden Jahr den Baustart von rund 7.500 kostengünstigen Wohnungen für die Wienerinnen und Wiener an, die im Rahmen des geförderten Wohnbaus, der Wohnbauinitiative und des Konjunkturpakets des Bundes errichtet werden sollen", so Ludwig.

Der Bau des geförderten Teils des Wohnprojekts "LEO 21" wird von der Stadt mit Mitteln aus der Wiener Wohnbauförderung im Ausmaß von 7,4 Mio. Euro unterstützt.

"Eine gute Infrastruktur und dennoch viel Grünraum und Natur stehen auf der Wunschliste der Wohnungssuchenden ganz oben. Floridsdorf zählt daher zu den begehrtesten Wohnbezirken Wiens, zumal zahlreiche neue Wohnprojekte auch attraktive und leistbare Angebote für alle Familienstände und Altersgruppen schaffen", freute sich Bezirksvorsteher Heinz Lehner über den Spatenstich für ein weiteres Vorzeigeprojekt im 21. Bezirk.

Die hervorragende Kooperation der gemeinnützigen WBV-GPA und der nicht gemeinnützigen wvg komme nicht nur durch die gemeinsame Planung der Wohnhausanlage zum Ausdruck, sondern auch durch die Möglichkeit für die Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer, die Gemeinschaftseinrichtungen gemeinsam zu nutzen, hob Michael Gehbauer, Geschäftsführer der Wohnbauvereinigung für Privatangestellte (WBV-GPA), hervor. "Das sind ideale Voraussetzungen für eine gute soziale Durchmischung", wie Gehbauer betonte.

Die wvg, als Partner der WBV-PVA wird auch bei dieser Wohnhausanlage mitten

in Floridsdorf ihren gewohnt guten Standard und ihre große Qualität beim

Kundenservice einbringen. Die Größen der 101 Eigentumswohnungen werden sich zwischen 55 und 122 m2 bewegen, die Kaufpreise zwischen rund 134.000 und 359.800 Euro.

wvg-Eigentümer und Geschäftsführer Jörg Wippel: "Bis Herbst 2015 bauen wir 101 freifinanzierte Eigentumswohnungen, die leistbar sind und schaffen so für rund 300 Personen Wohnraum zum Wohlfühlen. In die Kooperation mit der WBV-PVA bringen wir ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis mit ein, großzügig dimensionierte Freiflächen bei jeder Wohnung und eine schön gestaltete Innenhof-Grünanlage. Und ich freue mich, dass wir schon etliche Anfragen haben."

Der geförderte Bauteil im Überblick

Die Wohnhausanlage an der Leopoldauer Straße, zwischen der Sebastian-Kohl-Gasse und der Siegfriedgasse, besteht aus einem L-förmigen Bauteil, einem Riegelgebäude sowie einem Punkthaus, die eine Piazza umschließen. Die sogenannte Piazza bildet dabei den zentralen Grünraum auf einem zweigeschoßig erhöhten Plateau. Der geförderte Bauteil befindet sich an der Leopoldauer Straße 26.

Das geförderte Wohnungsangebot umfasst Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen in Größen von ca. 58 bis 127 m2. Diese Vielzahl an unterschiedlichen Wohnungstypen gewährleistet Raum für verschiedene Lebensformen und Altersgruppen. Da die meisten Wohnungen zweiseitig orientiert sind, ist eine Querlüftung möglich. Permanente Wohnraumbelüftung sorgt für ein angenehmes Raumklima. Teilweise ermöglichen flexible Grundrisse Erweiterungen oder Zusammenlegungen von Zimmern. Alle Wohnungen verfügen über private Freiflächen wie Loggien, Terrassen, Balkone oder Mietergärten im Erdgeschoß. Erschlossen werden die Wohnungen straßenseitig, von der Piazza aus sowie über natürlich belichtete Laubengänge.

Die bauplatzübergreifenden Grün- und Freiflächen stehen auch den BewohnerInnen des frei finanzierten Bauteils zur Verfügung. Die barrierefreie Piazza mit Spielbereichen, Baumbepflanzungen, Hügeln und Sitzmöglichkeiten bietet zudem eine direkte Verbindung zum Kinderspielraum im Zwischengeschoß, zum Gemeinschaftsraum im ersten Obergeschoß mit Küche, WC und vorgelagerter Terrasse sowie zum Waschsalon. Zwei großzügige Gemeinschaftsräume (116 m2 und 200 m2) mit Sanitäranlagen im Zwischengeschoß vervollständigen das Angebot. Weiters können alle Gemeinschaftseinrichtungen des frei finanzierten Bauteils mitbenutzt werden.

Darüber hinaus wird ein/e HausbesorgerIn zu fixen Arbeitszeiten als AnsprechpartnerIn für die BewohnerInnen zur Verfügung stehen. Besonders praktisch: Im Erdgeschoß sind ein Supermarkt und ein Drogeriemarkt geplant. Außerdem befinden sich mehrere Fahrrad- und Kinderwagenabstellräume im Erdgeschoß. Last but not least wird die hauseigene Tiefgarage mit Ein- und Ausfahrt in der Siegfriedgasse 134 PKW-Stellplätze bieten.

Lage und Infrastruktur

Die Wohnhausanlage "LEO 21" befindet sich in der Nähe Katsushikastraße, Angyalföldstraße und Leopoldauer Straße. Von dort aus gelangt man zur Nordbrücke und A22. Eine Haltestelle der Autobuslinien 28A und 29A befindet sich direkt bei der Anlage. Weiters befindet sich der Verkehrsknoten Floridsdorf (U6/S-Bahn/Linien 30 und 31) unweit der Wohnhausanlage. Lebensmittelmärkte und Geschäfte des täglichen Bedarfs finden sich in unmittelbarer Umgebung und im Zentrum von Floridsdorf und auch das Shopping Center Nord und das Donauzentrum sind leicht zu erreichen. Ebenfalls nicht weit entfernt sind verschiedene Schulen und Kindergärten. ÄrztInnen und Apotheken im Wohnumfeld gewährleisten die medizinische Versorgung.

Restaurants, Cafés und Konditoreien gibt es im alten Ortskern von Leopoldau. Die Heurigen in Groß-Jedlersdorf, Strebersdorf und Stammersdorf locken mit traditioneller Küche und Wein. Sportbegeisterte kommen im Hallenbad Floridsdorf sowie auf den Rad-und Wanderwegen des Marchfeldkanals voll auf ihre Kosten. Der Theresa-Tauscher-Park und der Floridsdorfer Wasserpark eignen sich hervorragend für kleine Spaziergänge. Ebenfalls schnell zu erreichen sind die Erholungsgebiete Bisamberg, Donauinsel und Alte Donau. Weitere Unterhaltungsmöglichkeiten bieten die Kino- und Entertainmentcenter SCN und Donauplex.

Die Eckdaten von "LEO 21"

149 geförderte Mietwohnungen, davon 50 mit Superförderung

Bauträger: WBV-GPA

Planung: Ablinger, Vedral & Partner / M. Cufer

Geförderte Mietwohnungen: Eigenmittel: ca. 498,6 Euro/ m2; monatliche Kosten: rund 6,93/m2

Supergeförderte Mietwohnungen: Eigenmittel: ca. 63,97/m2 Euro; monatliche Kosten rund 9 Euro/m2.

Bezugstermin: Ende 2015

101 frei finanzierte Eigentumswohnungen

Bauträger: wvg

Planung: Malek Herbst Architekten

Kaufpreise: zwischen 134.000 und 359.800 Euro

Bezugstermin: Ende 2015

Informationen für Wohnungssuchende

Nähere Informationen über das neue Wohnprojekt sind erhältlich bei:

Wohnservice Wien

2., Taborstraße 1-3

Tel.: 01/24 503-25800

E-Mail: wohnberatung @ wohnservice-wien.at

www.wohnservice-wien.at

Wohnbauvereinigung für Privatangestellte

gemeinnützige Ges.m.b.H.

1., Werdertorgasse 9

Tel.: 01 / 533 34 14

E-Mail: office @ wbv-gpa.at

www.wbv-gpa.at

wvg Bauträger Ges.m.b.H.

3., Barichgasse 40-42

Tel.: 01 / 972 73

E-Mail: office @ wvg.at

www.wvg.at (Schluss) da

