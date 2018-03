Energie AG: Schwieriges Marktumfeld und Einmaleffekte spiegeln sich im Konzernergebnis wider

Schwierigen Rahmenbedingungen spiegeln sich im Konzernergebnis der Energie AG wider, das heuer aufgrund negativer Einmaleffekte und bilanzieller Bereinigungen negativ ist.

Linz (OTS/Energie AG) - Das vergangene Geschäftsjahr kann zu den schwierigsten der Unternehmensgeschichte gezählt werden: der Paradigmenwechsel auf den Energiemärkten führte dazu, dass die gesamte Branche so massiv unter Druck gekommen ist, dass die Auswirkungen noch nicht absehbar sind. Überambitionierte energiepolitische Visionen haben zu Förderregimen geführt, die jegliche Marktmechanik auf den europäischen Energiemärkten konterkarieren. Die gesamteuropäischen Stromhandelsmärkte sind weiterhin durch niedrige Preise gekennzeichnet. Verursacht wurde diese Preisentwicklung vor allem durch die energiepolitische Wende in Europa und die überbordende Förderung erneuerbarer Energien, insbesondere in Deutschland.

Die wesentlich teureren und geförderten Erzeugungsformen wie Wind und Photovoltaik verdrängen in diesem System hocheffiziente Kraftwerkskapazitäten, die Ökonomie und Ökologie vereinen würden (z.B. Gas-und-Dampf-Kraftwerke) und führen sogar dazu, dass unter diesen Rahmenbedingungen selbst Neubauprojekte im Wasserkraftbereich unwirtschaftlich sind. Das hat zur Folge, dass durch die Branche eine Welle an Wertberichtigungen auf die Bilanzen aller Unternehmen drückt - auch die Energie AG muss in diesem Geschäftsjahr solche Wertanpassungen und bilanzielle Vorsorgen vornehmen, die das Ergebnis maßgeblich beeinflussen.

Unter diesen Rahmenbedingungen konnte im Geschäftsjahr 2012/2013 (01.10.2012 bis 30.09.2013) mit einem Umsatz von EUR 1.812,6 Mio. (Vorjahr EUR 1.940,0 Mio.) ein Betriebsergebnis (EBIT) von EUR 41,3 Mio. (EUR 110,6 Mio.) erwirtschaftet werden. Dieses ist durch zahlreiche Einmaleffekte beeinflusst: Neben der bilanziellen Vorsorge für die thermischen Kraftwerke Timelkam, Riedersbach und weiterer Kraftwerksprojekte aufgrund der schwierigen Marktsituation reduzieren auch Rückstellungen für ein Stufenpensionsprogramm zum Personalabbau das EBIT. Durch diese Faktoren und durch den Verkauf der Osteuropaaktivitäten der AVE sinkt das Konzernergebnis auf EUR -28,8 Mio.

Schwerpunkte im Geschäftsjahr 2012/2013:

* Neue Wasserkraftwerke in Stadl-Paura und Kleinarl in Betrieb genommen, Baubeginn für das Wasserkraftwerk Wagrain-Grafenberg

* Abschluss der Bürgerkraftwerksoffensive mit 1100 KWp Photovoltaikleistung an dezentralen Kraftwerksstandorten im Zuge der Aktion "Sonnenenergie für Oberösterreich"

* Nach Vorliegen der Windmessergebnisse Ausstieg aus den Windkraftprojekten an potenziellen Standorten im Voralpenland in den Bezirken Kirchdorf und Steyr-Land

* Umbau des Stromnetzes zum Netz der Zukunft mit dem Flächenrollout der intelligenten Stromzähler läuft (derzeit rund 140.000 Zähler installiert)

* Bio-Fernwärmeversorgung der Stadt Steyr gemeinsam mit der EVN in Betrieb genommen

* Beginn der Wärmeversorgung bei Österreichs größtem Geothermieprojekt in und um die Messestadt Ried

* Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerkes und eines Wärmespeichers für die Fernwärmeversorgung in der Region Kirchdorf

* Verkauf der Osteuropa-Aktivitäten der Entsorgungstochter AVE und Einleitung eines Restrukturierungsprogrammes der im Konzernverbund verbleibenden Unternehmen in Österreich und Italien.

* Auflösung des noch bestehenden Cross-Border-Leasings für die Wasserkraftwerke.

Die Energie AG hat auf die geänderten Rahmenbedingungen reagiert und Gegenmaßnahmen gesetzt. Teile dieses Prozesses waren der Rückzug aus dem Entsorgungsgeschäft in den CEE-Ländern, der im Herbst abgeschlossen wurde, die beschlossene Stilllegung des Kohlekraftwerkes Riedersbach II im Frühjahr 2016, das Kostenmanagementprogramm "FIT 2012" und ein neuer Modellstellencluster (neues Gehaltssystem für neu eintretende Mitarbeiter). Mit dem Projekt "PowerStrategie 2020" wird seit dem Sommer an einer strategischen und strukturellen Neuausrichtung des Konzerns gearbeitet. Das Ergebnis soll im ersten Halbjahr 2014 vorliegen.

Segment Energie: Verwerfungen am Strommarkt machen massive Abschreibungen und Rückstellungen notwendig

Im Geschäftsjahr 2012/2013 konnte im Segment Energie ein Umsatz von EUR 1.475,2 Mio. (Vorjahr EUR 1.588,3 Mio.) erwirtschaftet werden. Ursache für den Rückgang ist im Wesentlichen die Minderung der Eigenerzeugung in den thermischen Kraftwerken bzw. der geringere Gasverkauf an die at equity konsolidierte GuD Timelkam GmbH. Positiver Umsatzeffekt war u.a. ein höherer Stromabsatz: Während der Stromverbrauch im Privatkundensegment eher moderat anstieg (+1,8 %), stieg der Stromabsatz im Großkundensegment deutlich um 11,3 %.

Die EBIT-Verringerung ist maßgeblich durch die nachteilige Preisentwicklung am Stromhandelsmarkt, an dem sich derzeit die konventionellen Kraftwerke im Wettbewerb mit den geförderten Stromerzeugungsanlagen befinden, geprägt. Es wurden daher umfangreiche bilanzielle Vorsorgen im Kraftwerksbereich gebildet:

Rückstellungen in Höhe von EUR 50,4 Mio. für

* Drohverlustrückstellungen für das GuD-Kraftwerk Timelkam

* und die Abwertung der Kohlevorräte des Kraftwerkes Riedersbach 2, da aufgrund der Marktsituation das Ende der Kohleverstromung für das Jahr 2016 beschlossen wurde.

Wertberichtigungen in Höhe von EUR 6,4 Mio. für

* das Biomassekraftwerk Timelkam

* die Projektkosten des Wasserkraftwerkes Bad Goisern und

* die Projektkosten für das GuD-Kraftwerk Riedersbach

Weiters wurden die mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung am Standort Riedersbach einhergehenden Schließungskosten von insgesamt EUR 20,4 Mio. berücksichtigt.

Die Stromerzeugung aus Wasserkraftwerken im Konzern (inkl. Bezugsrechten) war im Geschäftsjahr mit 2.489 GWh um 2,7 % niedriger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, lag allerdings um 3 % über dem langjährigen Mittel. Aufgrund der niedrigen Stromhandelspreise wurde die Eigenerzeugung aus Wärmekraftwerken (1.118 GWh) gegenüber dem Vorjahr um 25,8 % reduziert. Damit erhöhte sich der Fremdstrombezug auf 58 %. Das gesamte Stromaufkommen im Konzern der Energie AG (15.483 GWh) erhöhte sich im Geschäftsjahr 2012/2013 um 13,4 %.

Schwerpunkte im Geschäftsjahr 2012/2013:

Nach etwa zweijähriger Bauzeit konnten die Wasserkraftwerke Kleinarl und Stadl Paura in Betrieb genommen werden.

Baubeginn für das Wasserkraftwerk Wagrain-Grafenberg

UVP Pumpspeicherkraftwerk Ebensee läuft

Weiterer Ausbau des Verteilnetzes: Genehmigungsverfahren der Projekte Stromversorgung Pramtal-Süd und Stromversorgung Almtal-Kremstal laufen.

Weiterer Ausbau des intelligenten Stromnetzes mit der Installation von intelligenten Stromzählern (flächendeckenden Ausbau lauft, derzeit befinden sich rund 140.000 Endgeräte im Einsatz).

Fortführung der Breitbandinitiative des Landes Oberösterreich um das Lichtwellenleiter-Netz weiter auszubauen. In ersten Pilotgemeinden werden Gasfaser-Direktanschlüsse auch für Haushalte angeboten.

Ausbau der Versorgung von Klein- und Mittelunternehmen mit Kombiangeboten (Glasfaser-Datenanschluss, Internetdienste, Server-Housing, ...)

Geschäftsbereich Erdgas: Nachhaltiger Netzausbau fortgesetzt, Abgabemengen an Kunden gesteigert

Der reibungslose Betrieb, die optimale Wartung und der bedarfsgerechte, an den Kundenwünschen orientierte Ausbau des Erdgas-Leitungsnetzes obliegt der OÖ. Ferngas AG. Investitionsschwerpunkt war im abgelaufenen Geschäftsjahr der Bau der Erdgas-Hochdruckleitungen "EHDL 100 Puchkirchen - Haidach" und "EHDL 076 Kühschinken - Zagling" zur Anbindung des Erdgasspeichers "7fields".

Im Geschäftsjahr wurden fast 1.000 neue Hausanschlüsse errichtet und damit der Neukundenzuwachs auf dem Niveau des Vorjahres gehalten. Über die Gasvertriebstochter OÖ. Gas-Wärme GmbH konnten ca. 3.250 Neukunden mit einer Jahresabsatzmenge von insgesamt 151 GWh in Österreich und Deutschland gewonnen werden. Das Wachstum wurde zu rund der Hälfte durch die Online-Marke "gasdiskont.at" erzielt, bezogen auf die Absatzmenge konnte ein leichtes Nettowachstum erzielt werden. Die Zahl der Kunden in Deutschland ist insgesamt gesehen allerdings um 7,5% gesunken und spiegelt die Dynamik des deutschen Erdgasmarktes und den dort herrschenden Verdrängungswettbewerb wider.

Neben dem Kerngeschäft Erdgasversorgung ist die OÖ. Gas-Wärme in den Märkten Wärmeversorgung, Energiedienstleistungen, Erdgas als Kraftstoff und Engineering für Biogasanlagen in Tschechien und der Slowakei tätig. Vor allem letzterer hat sich in der Vergangenheit zu einem wichtigen Geschäftsmodell entwickelt, das wesentliche Ergebnisbeiträge liefert.

Geschäftsbereich Wärme: Nachhaltig positive Entwicklung dank sauberer und kostengünstiger Wärmeversorgung

Im Geschäftsjahr 2012/2013 wurden in den Netzen in Oberösterreich und Tschechien in Summe 544 GWh (Vorjahr 526 GWh, + 3,4%) Wärme an die Kunden abgegeben.

Bio-Fernwärme Steyr: Gemeinsam mit der EVN aufgebaut und in Betrieb genommen. Weiterer Netzausbau läuft, um neue Kundengebiete erschließen zu können.

Erneuerung des Blockheizkraftwerkes Kirchdorf mit neuen, hocheffizienten Generatoren für die Wärme- und Stromerzeugung abgeschlossen, neuer Wärmespeichers zur weiteren Effizienzsteigerung installiert.

Geothermieprojekt Ried: Fernwärmeversorgung der Stadt Ried im Innkreis wurde planmäßig mit Beginn der Heizperiode 2013 aufgenommen.

Die strategische Ausrichtung und damit verbunden die Entwicklung des Wärmebereichs ist von der Energiestrategie 2030 des Landes Oberösterreich und den Themen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit maßgeblich geprägt. Das Engagement im Biomasse-Nahwärmebereich wird bei wirtschaftlich sinnvollen Projekten und entsprechender Initiative der Gemeinden weiterhin fortgesetzt.

Segment Entsorgung: Fokus liegt in Zukunft auf Bearbeitung des heimischen Abfallmarktes

Nach der Evaluierung strategischer Optionen für das Segment Entsorgung im vorigen Geschäftsjahr und der Einleitung eines strukturierten Verkaufsprozesses wurde vom Vorstand das Angebot der tschechischen EP Industries, a.s. für die Osteuropa-Aktivitäten der AVE-Gruppe angenommen und vom Aufsichtsrat in der Sitzung vom 18.06.2013 genehmigt. Die Unterzeichnung des Kaufvertrages erfolgte per 19.06.2013. Das Österreich- und Italien-Geschäft verbleibt im Konzernverbund und wird derzeit strategisch und organisatorisch neu ausgerichtet.

Im Segment Entsorgung wurde für die fortgeführten Bereiche mit einem Umsatz von EUR 228,0 Mio. ein EBIT von EUR 7,1 Mio. erwirtschaftet. Obwohl sich das operative Geschäft trotz rückläufiger Mengen und niedriger Wertstoffpreise verbessert hat, reduzierte sich das EBIT gegenüber dem Vorjahr, in welchem der Verkauf der Tierkörperverwertungs GmbH enthalten war.

Zur weiteren Absicherung der Ertragslage wurde das Kostenmanagement konsequent fortgeführt und im Zuge der Entscheidung zur künftigen Neuausrichtung des Entsorgungsbereichs für das Österreich-Geschäft ein Evaluierungs- und Reorganisationsprojekt initiiert.

Rückgang bei der umgeschlagenen Abfallmenge auf 2.188.000 Tonnen (Rückgang von 6,5 %).

in den thermischen Verwertungsanlagen Wels und Lenzing mit 624.000 Tonnen behandelter Menge - Vollauslastung erreicht, gleichzeitig sind die Auslastung des Fuhrparks und der Sortieranlagen für die kommenden Jahre ebenfalls gesichert. Übernahme von weiteren 16,67 % der Anteile an der Thermischen Abfall-Verwertung Tirol Gesellschaft m.b.H. durch die AVE Österreich GmbH (besitzt nun 50 % der Anteile).

Das Geschäftsvolumen der AVE in Südtirol konnte trotz des schwierigen Marktumfelds in Italien auf Basis eines gesteigerten Streckengeschäfts mit Schwerpunkt Papier- und Kartonhandel stabilisiert werden. Wesentliche Aufträge aus dem kommunalen Bereich wurden erneuert und neue Aufträge im Wertstoffbereich dazugewonnen.

Segment Wasser: Stabile Rahmenbedingungen sorgen für kontinuierliche Entwicklung

Die Wasser-Gruppe der Energie AG ist jener Geschäftsbereich, der sich in den vergangenen Jahren am stabilsten entwickelt hat: Das Geschäftsjahr 2012/2013 im Segment Wasser schließt mit einem Umsatz von EUR 130,8 Mio. und einem EBIT von EUR 9,5 Mio. Gegenüber dem Vorjahresumsatz (EUR 131,2 Mio.) liegt ein Rückgang um 0,3 % vor, der in erster Linie auf der Wechselkursentwicklung der Tschechischen Krone begründet ist. Das EBIT im Segment Wasser stieg von EUR 8,5 Mio. im Vorjahr um 11,8 % auf EUR 9,5 Mio. Optimierungen der Unternehmensorganisation, Einsparungen in der Markt- und Projektentwicklung und Effizienzsteigerungen waren für diese Ergebnissteigerung trotz ungünstiger Wechselkursentwicklung verantwortlich.

Versorgung mit Trinkwasser für rund 1,05 Millionen Einwohner

Entsorgung von Abwasser für 693.000 Kunden

Inbetriebnahme Trinkwasserkraftwerk Monte Carlo in Chrudim

Wachstumsmarkt Tschechien weiter hin positiv durch Strukturbereinigung AQUASERV, Umsetzung von Kostensenkungs- und Optimierungsprogrammen sowie Vertragsoptimierungen

Konservative Ausrichtung im Finanzmanagement auf Liquidität, Bonität und Unternehmenswert

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde an der konservativen Ausrichtung der Finanzierungs- und Veranlagungsstrategie festgehalten. Zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit und zur Optimierung der Finanzierungskosten legt der Energie AG-Konzern großen Wert auf größtmögliche finanzielle Flexibilität und die Absicherung einer nachhaltig starken Bonität. Die internationale Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat dem Konzern im Februar 2013 erneut eine ausgezeichnete Bonität mit einem unveränderten Rating von "A/outlook stable" bestätigt. Damit konnte sich der Energie AG-Konzern aufgrund des anhaltend soliden Finanz- und Geschäftsrisikoprofils dem aktuellen negativen Rating-Trend bei europäischen Energieversorgern entziehen.

Diese starke Bonitätsnote versetzt den Konzern in die Lage, jederzeit kostenoptimalen Zugang zu Finanzierungen zu erhalten und darüber hinaus eine Vielzahl von Finanzierungsquellen, auch die internationalen Kapitalmärkte in Anspruch zu nehmen.

Die Höhe der Finanzverbindlichkeiten der fortgeführten Geschäftsbereiche reduzierte sich per 30.09.2013 auf EUR 637,2 Mio. Dies entspricht einer Reduktion von über 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Dieser deutliche Rückgang der Fremdmittel konnte unter anderem dadurch erreicht werden, dass im April 2013 die seit 2002 bestehende US Cross-Border-Leasing-Transaktion (CBL) für Wasserkraftwerke einvernehmlich vorzeitig beendet wurde. Nach dem bereits 2009 erfolgten Ausstieg aus der CBL-Transaktion des Stromnetzes ist die Energie AG somit in keine derartigen Transaktionen mehr involviert.

Der Energie AG-Konzern kann auf eine ausgeglichene Fristenstruktur seiner Finanzierungen bauen. Das Tilgungsprofil des Konzerns ist geprägt von endfälligen Finanzverbindlichkeiten mit Restlaufzeiten bis zu 17 Jahren. Nach einer vorzeitigen Rückführung von Finanzverbindlichkeiten mit einer Fälligkeit im April 2013 (bereits im Oktober 2012 getilgt) besteht ein wesentlicher Refinanzierungsbedarf erst wieder im Geschäftsjahr 2015/2016. Durch die soliden Liquiditätsreserven sind die künftigen Refinanzierungserfordernisse des Konzerns entsprechend abgedeckt. Somit ist aus heutiger Sicht das Refinanzierungsrisiko weiterhin als minimal einzustufen.

Um die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Konzerns zu gewährleisten, wird ein Mix aus strategischen Liquiditätsreserven und unbelasteten Kreditlinien bei österreichischen Banken vorgehalten.

Der durchschnittliche Personalstand in allen voll- und quotenkonsolidierten Konzernunternehmen ist im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Der durchschnittliche konsolidierte Personalstand für die fortgeführten Geschäftsbereiche betrug im Geschäftsjahr 4.602 Mitarbeiter (FTE; Vorjahr 4.855 Mitarbeiter, -5,2%). Das personalintensivste Segment ist nach dem Verkauf der Entsorgungssparte in CEE das Segment Energie (2.099, -4,8%), gefolgt vom Segment Wasser (1.565, -3,9%) und dem Segment Entsorgung (938, -8,2%).

Anmerkung: Durch den Verkauf des Geschäftsbereiches Entsorgung in den CEE-Ländern sind die Ergebnisbeiträge nicht mehr in den Jahreskennzahlen enthalten. Um eine entsprechende Vergleichbarkeit herzustellen, wurden auch die Kennzahlen des Geschäftsjahres 2011/2012 entsprechend neu berechnet und sind somit vergleichbar.

