UNHCR-Bericht: Vertreibung im ersten Halbjahr 2013 stark angestiegen

1,5 Millionen Menschen mussten bis Ende Juni 2013 aus ihrem Heimatland flüchten

Genf/Wien (OTS) - UNHCR warnte heute auf Basis des aktuellen Berichts "Mid-Year Trends 2013", dass heuer aufgrund der stark steigenden Vertreibung ein trauriger Rekord bei der Anzahl von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen erreicht werden könnte. Allein im Berichtszeitraum bis Ende Juni mussten 5,9 Millionen Menschen aus ihrer Heimat flüchten, im Vergleich zu 7,6 Millionen im gesamten Jahr 2012. Die größte Zahl neuer Vertreibungen wurde in Syrien registriert.

Der UNHCR-Bericht "Mid-Year Trends 2013" basiert überwiegend auf Informationen, die von den mehr als 120 UNHCR-Länderbüros zur Verfügung gestellt wurden. Er zeigt einen starken Anstieg mehrerer wichtiger Indikatoren, darunter die Zahl der neu vertriebenen Flüchtlinge: 1,5 Millionen Menschen wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres zu Flüchtlingen, im Vergleich dazu waren es im gesamten Jahr 2012 1,1 Millionen Flüchtlinge. Insgesamt gibt es weltweit nun 11,1 Millionen Flüchtlinge, das entspricht einem signifikanten Anstieg um 600.000 Flüchtlinge im ersten Halbjahr 2013.

Auch die Anzahl der Menschen, die zu Binnenflüchtlingen wurden, ist im Steigen begriffen: So weist der Bericht für das erste Halbjahr 2013 vier Millionen neue Binnenvertriebene aus, im Jahr 2013 waren es insgesamt 6,5 Millionen. Damit steigt die Zahl der Binnenvertriebenen unter dem Mandat von UNHCR von 17,7 Millionen auf 20,8 Millionen.

Zusätzlich wurden im ersten Halbjahr 450.000 Asylanträge registriert, was ungefähr dem Niveau des Vorjahres entspricht. Insgesamt wird im Bericht das erste Halbjahr 2013 als "eine der schlimmsten Perioden in Bezug auf Flucht und Vertreibung der letzten Jahrzehnte" bezeichnet.

"Es fällt schwer, solche Zahlen zu sehen und nicht danach zu fragen, warum heutzutage so viele Menschen zu Flüchtlingen oder Binnenvertrieben werden", so António Guterres, UN-Flüchtlingshochkommissar. "Humanitäre Organisationen leisten lebensrettende Hilfe, aber wir können Kriege nicht verhindern oder beenden - dafür bedarf es politischer Bemühungen, sowie politischen Willens und darauf muss auf internationaler Ebene sehr viel mehr gemeinsames Augenmerk gelegt werden."

Aufgrund der ungeheuren Eskalation neuer Konflikte ist die welweite Vertreibung mit rund 45,2 Millionen Betroffenen auf dem höchsten Niveau seit den frühen 1990er Jahre. Diese Zahl bezieht sich auf Ende 2012 - aktualisiertes Datenmaterial für das gesamte Jahr wird erst Mitte 2014 verfügbar sein - und es ist zu befürchten, dass dieser Höchststand aufgrund der Vertreibung in und aus Syrien noch übertroffen wird.

Gleichzeitig kehrten während der ersten sechs Monate im Jahr 2013 189.300 Flüchtlinge in ihre Heimatländer zurück, während 33.700 im Rahmen von Resettlement in Drittstaaten angesiedelt wurden. Rund 688.000 Binnenvertriebene kehrten an ihre Heimatorte zurück. Afghanistan ist nach wie vor das Hauptherkunftsland von Flüchtlingen (2,6 Millionen) und Pakistan beherbergt die meisten Flüchtlinge (1,6 Millionen).

UNHCR ist weltweit für Flüchtlinge und Binnenvertriebene tätig, mit Ausnahme von palästinensischen Flüchtlingen, die unter dem Mandat der UN-Schwesteragentur UNRWA stehen und Binnenflüchtlingen, die von ihrem Heimatstaat Unterstützung erhalten. UNHCR veröffentlicht jährlich im Juni mit dem "Global Trends"-Bericht Daten über Flucht und Vertreibung weltweit.

Der heute veröffentlichte "Mid-Year Trends 2013" Bericht ist unter www.unhcr.at verfügbar.

