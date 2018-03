Bezirksmuseum 2: Tramway-Modelle am 24.12. zu sehen

Wien (OTS) - Gespannt wartet der Nachwuchs auf die Bescherung: Um die unendlich lange Zeit bis zum Eintreffen von Christkind oder Weihnachtsmann in der guten Stube zu überbrücken, ist ein Besuch im Leopoldstädter Bezirksmuseum (2., Karmelitergasse 9) zu empfehlen. Am Dienstag, 24. Dezember, ist das Museum in der Zeit von 10.00 bis 15.00 Uhr offen. Der Zutritt ist kostenlos. Besondere Beachtung verdienen 15 Straßenbahnen im Kleinformat.

Sowohl die reichhaltige Dauer-Ausstellung über die Geschichte des 2. Bezirkes als auch die Sonder-Ausstellung "Erinnerungen an den Betriebsbahnhof Vorgarten" sind sehenswert. Kleine und große Straßenbahn-Fans werden von den Tramway-Modellen (Werke des Tüftlers Heinz Fink im Maßstab 1:25) begeistert sein. Alte Fotoaufnahmen, Streckenpläne und sonstige Exponate beleuchten die Historie der Remise in der Vorgartenstraße. Beschreibungen der dort früher eingestellten Straßenbahn-Typen (Bildmaterial und Texte) komplettieren die Dokumentation. Begrüßt werden die Besucher durch eine ordentlich uniformierte "Schaffnerin" in voller Lebensgröße. Auch ein Blick in die "Spielzeug-Vitrine" und in die "Schifffahrt-Ecke" macht Freude. Die Veranstaltung hat den Titel "Wir warten auf das Christkind". Museumsleiter Franz Haas kümmert sich persönlich um die Kleinen. Fragen zu der Weihnachtsaktion beantworten die ehrenamtlich arbeitenden Bezirkshistoriker unter der Rufnummer 4000/02 127 (zeitweise Anrufbeantworter) und per E-Mail:

bm1020@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Leopoldstadt:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder

Tel.: 01 4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk