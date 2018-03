Bezirksmuseum 3: "Wiener Seife"-Schau endet Sonntag

Wien (OTS) - Museumsleiter Karl Hauer konnte bei der seit Mitte November im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) laufenden Sonder-Ausstellung "Der weite Weg zur Wiener Seife" einen erfreulich starken Besucherandrang verzeichnen. Derzeit bereitet das rührige Museumsteam eine andere Präsentation für Mitte Jänner vor. Eine Verlängerung der "Wiener Seife"-Schau ist deshalb nicht möglich. Nur mehr am Sonntag, 22. Dezember, informiert diese Ausstellung über die Arbeiten in einer im 3. Bezirk in der Hintzerstraße ansässigen Seifen-Manufaktur und dokumentiert die Geschichte der Seifenerzeugung.

Naturseifen und Goldbilder: 10 bis 12 Uhr, Zutritt frei

Das Publikum bekommt einen guten Eindruck von der Herstellung "kalt gerührter Naturseifen" im Unternehmen von Sonja Baldauf. Produktionsdetails bleiben ein Firmengeheimnis, eindrucksvoll ist die Dokumentation trotzdem. Von feinen Gesichtsseifen und Babyseifen bis hin zu Haarseifen, Duschseifen, Zahnseifen und Seifen für vierbeinige Freunde ("Alle Felle") werden vielerlei Seifensorten vorgestellt. Von früheren Seifensieder-Betrieben in Wien bis zu einer Rezeptur in Keilschrift enthält die Schau etliche interessante Angaben. Offen ist das Museum am Sonntag bei freiem Eintritt im Zeitraum von 10.00 bis 12.00 Uhr. Mehr Informationen: Telefon 4000/03 127 (tlw. Anrufbeantworter).

Letztmals ist am Sonntag auch die Ausstellung "Bilder in Gold" (Ikonen von Irene Seroglou und Loukas Seroglou) zu betrachten. Außerdem endet an diesem Tag eine Präsentation geschmackvoller Halsketten und Ohrgehänge. Veronika Hauer hat diese Kreationen aus verschiedensten Halbedelsteinen gefertigt. Auskünfte geben die auf ehrenamtlicher Basis arbeitenden Bezirkshistoriker per E-Mail:

bm1030@bezirksmuseum.at.

www.bezirksmuseum.at.

