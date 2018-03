Sky erwirbt die Live-Übertragungsrechte an der UEFA Champions League für Österreich bis 2018

Neuer Dreijahres-Vertrag ab der Saison 2015/16 mit mehr Exklusivität

Alle Spiele der europäischen Königsklasse live und in HD über alle

Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Internet und Mobile)

- Carsten Schmidt, Sky Vorstand Sport, Advertising Sales & Internet:

"Als offizieller TV-Partner in Österreich freuen wir uns, unseren Kunden die Spiele aller Weltstars und Publikumslieblinge wie David Alaba weiterhin anzubieten."

Sky wird als einziger TV-Sender Österreichs alle Spiele der UEFA Champions League bis 2018 live und in HD übertragen. Nachdem sich Sky Deutschland bereits vor wenigen Tagen die exklusiven Pay-TV-Rechte der europäischen Königsklasse für den deutschen Markt sichern konnte, wurde der Rechtevertrag nun auch für Österreich um weitere drei Jahre verlängert.

Die neue Vereinbarung gilt ab der Saison 2015/16 und bietet nur Sky Kunden einschließlich des UEFA Super Cups pro Saison 146 Begegnungen, davon 128 exklusiv. Alle Spiele und alle Tore erleben Abonnenten über alle Verbreitungswege live und in HD, wahlweise als Einzelspiel oder in der Original Sky Konferenz. Neue Services wie die Sky HD Fan Zone sowie technische Innovationen wie die 4K-Superzoom-Kamera werden auch in den kommenden Jahren kontinuierlich weiterentwickelt, damit die Live-Übertragungen von Sky nicht nur sportliche Höchstleistungen auf dem Rasen, sondern auch die stetige Innovation auf dem Bildschirm bieten, die Sky Kunden gewohnt sind.

Carsten Schmidt, Sky Vorstand Sport, Ad Sales & Internet: "Mit der neuen Vereinbarung bestätigen wir unsere Position als klare Nummer 1 in Österreichs Fußball-TV. Als offizieller TV-Partner in Österreich freuen wir uns, unseren Kunden die Spiele aller Weltstars und Publikumslieblinge wie David Alaba weiterhin anbieten zu können. Unsere Zuseher können sich auf Übertragungen in herausragender Qualität freuen - und das nicht nur auf dem TV-Gerät zu Hause, sondern via Sky Go auch unterwegs auf dem iPad, dem iPhone, iPod touch, im Web sowie auf der Xbox 360."

Sky: Das kompletteste Fußballpaket Österreichs

Neben der UEFA Champions League zeigt Sky gegenwärtig die Österreichische Fußball Bundesliga, die Deutsche Bundesliga, den DFB-Pokal, die UEFA Europa League und die englische Premier League live.

