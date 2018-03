Optima Float-Tarife: Wien Energie bietet Strom zum Super-Preis

Wien (OTS) - Das VKI Ergebnis zum Strompool verdeutlicht: Wien Energie bietet derzeit mitunter die wettbewerbsfähigsten Stromtarife für Haushaltskunden an. Das Besondere: Die beiden Tarife Optima Float und der neue Optima Float Cap nutzen die Preisvorteile an der Börse. Wien Energie-Kunden profitieren damit von den günstigsten Tarifen am österreichischen Energiemarkt. Wien Energie verbindet dieses Angebot mit einem österreichweit einmaligen Beratungs- und Dienstleistungsangebot von 20.000 jährlichen Energieberatungen sowie einer Energieeffizienz-Offensive mit 100 Euro Förderungen für Kunden.

Wien Energie gibt, neben der Strom- und Gaspreissenkung im Oktober, mit innovativen Börseprodukten die Preisvorteile der Börse direkt an ihre Kunden im Regionalmarkt Wien weiter und unterstreicht damit die Innovationsfähigkeit. Die für Jänner berechneten Preise für Optima Float ergeben 4,9 Cent bzw. für Optima Float Cap 5,4 Cent pro Kilowattstunde elektrische Energie (exklusive Netzgebühren, Steuern und Abgaben). Das bedeutet für einen Haushaltskunden, mit einem Stromverbrauch von 2.500 kWh pro Jahr, Energiekosten in der Höhe von rund 153 Euro im Jahr. Christian Wojta, Regionalgeschäftsführer Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG: "Die Energiepreise der Optima Float-Produkte liegen seit Monaten unter dem durchschnittlichen Energiepreisniveau des Mitbewerbs, das im Tarifkalkulator der Regulierungsbehörde E-Control abgebildet ist. Die Kunden in unserem Regionalmarkt können bereits seit längerem von den Vorteilen sinkender Energiepreise an den Börsen optimal profitieren." Fällt der Strompreis an den Großhandelsmärkten, so sinkt auch der Energiepreis für Kunden in einem monatlichen Intervall. Ein Vorteil dabei ist, dass Preisvorteile der Börsen genauso an Haushaltskunden wie an Industriekunden weitergegeben werden. Der neue Optima Float Cap bietet noch dazu eine Preisobergrenze und erhöht somit die Planbarkeit der Energiekosten.

Wettbewerb funktioniert

Mit den Optima Float-Produkten forciert Wien Energie den Wettbewerb und bietet Produktinnovationen zum Vorteil der Haushaltskunden. Kunden in Wien haben bereits seit Monaten die Möglichkeit durch die Wahl des Optima Float Tarifs zeitnah und umfassend von der aktuell andauernden positiven Entwicklung an der Strombörse zu profitieren. Als verantwortungsvoller Energielieferant legt Wien Energie großen Wert auf die Versorgungssicherheit ihrer Kunden, auf Kundenzufriedenheit und auf faire Preise. Für Kunden, die weniger risikofreudig sind, bietet Wien Energie auch weiterhin Energieprodukte mit einer langfristigen Preisgarantie.

Innovation für Haushaltskunden

Die Optima Float-Produkte sind eine Neuerung am österreichischen Energiemarkt. Mit den innovativen Produkten werden die Entwicklungen auf dem Großhandelsmarkt direkt an die Endkunden weitergegeben. Neben Industriebtrieben können damit auch Haushaltskunden von den schwankenden Kursen an den Energiebörsen profitieren. In der Praxis funktioniert das so: die Preisgestaltung der Float-Tarife orientiert sich am Österreichischen Strompreisindex (ÖSPI) der Österreichischen Energieagentur. Dieser Index wird monatlich auf Basis der Großhandelspreise an der Leipziger Energiebörse EEX berechnet.

Kunden profitieren: Bis zu 100 Euro für Energieeffizienz-Maßnahmen

Wien Energie-Kunden, die einen Beitrag zur Energieeffizienz leisten, erhalten überdies eine lukrative Förderung von bis zu 100 Euro und erzielen dadurch langfristige Energieeinspareffekte. Dazu zählen unter anderem die Anschaffung von neuen Haushalts- und Elektrogeräten, der Erdgas-Brennwertgeräte-Tausch, der Kauf einer Wärmepumpe, einer Photovoltaik- oder einer Solarthermie-Anlage oder der Einbau energieeffizienter Fenster. Die Berechnung eines Energieausweises im Wien Energie-Haus wird mit einem 50 Euro Energieeffizienz-Gutschein gefördert. Beim Kauf von energieeffizienten Kleinprodukten im Wien Energie Webshop, unter www.wienenergie.at/webshop, können Kunden einen Sofort-Rabatt von 15 Prozent auf Ihre Bestellung in Anspruch nehmen. Im Rahmen dieser Energieeffizienz Offensive können pro Kunde maximal 100 Euro Förderbeitrag in Anspruch genommen werden.

Über Wien Energie

Wien Energie ist der größte regionale Energieanbieter Österreichs. Das Unternehmen versorgt mehr als zwei Millionen Menschen, rund 230.000 Gewerbeanlagen, industrielle Anlagen und öffentliche Gebäude sowie rund 4.500 landwirtschaftliche Betriebe in Wien, Niederösterreich und Burgenland mit Strom, Erdgas und Wärme Die Strom- und Wärmeproduktion stammt zunehmend aus erneuerbarer Energie. Informationen zum Unternehmen finden Sie online unter www.wienenergie.at/presse.

