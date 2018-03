ELEMU - Elementares Musizieren in Simmering

Wien (OTS) - Die Volksschule Herderplatz im 11. Bezirk ist eine der Schulen, die am Pilotprojekt ELEMU teilnehmen. ELEMU bedeutet Elementares Musizieren für Volksschulklassen. In Kooperation mit dem Stadtschulrat Wien und der Musikschule Wien ist es gelungen, dieses Programm in einigen Volksschulen zu etablieren. Und es ist nicht nur gut gestartet, sondern hat sich mittlerweile bewährt und eine enorme Dynamik entwickelt. Davon überzeugte sich auch Stadtrat Christian Oxonitsch beim Besuch einer ELEMU-Stunde in der Volksschule Herderplatz.

"Gemeinsames Musizieren macht Spaß! Und die Kinder genießen es ganz offensichtlich, das hört, sieht und spürt man. Da fliegen die musikalischen Funken, da wird vieles gemeinsam erarbeitet, vieles ausprobiert, viel gelacht", so Stadtrat Christian Oxonitsch. Ermöglicht werden diese musikalischen elementaren Erlebnisse durch die Zusammenarbeit der Volksschul- mit den Musikschullehrkräften im Vormittagsunterricht. ELEMU bereichert den Unterricht und das Schulleben und fördert das Lernen miteinander und voneinander.

Pressebilder demnächst unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

