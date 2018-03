ENAMO erhält Zuschlag für VKI Pool: Ökostrom-Marke stromdiskont.at will rund 200.000 Kunden beliefern

stromdiskont.at, Österreichs einziger Diskont-Anbieter von Ökostrom, konnte das VKI-Strompooling für 260.000 registrierte Strom- und Gaskunden am 17.12.2013 für sich entscheiden.

Linz (OTS/ENAMO) - stromdiskont.at ist seit November 2011 am österreichischen Strommarkt aktiv. Das Produkt - Ökostrom zum Diskontpreis - ist von Beginn weg auf hohe Akzeptanz gestoßen. stromdiskont.at bietet Kunden in ganz Österreich 100% Ökostrom (ausschließlich Wasserkraft, Wind und Biomasse) aus heimischer Erzeugung zu besonders günstigen Preisen an. Diese Preise werden durch einen hohen Automatisierungsgrad beim Anbieterwechsel möglich gemacht. Kunden aus ganz Österreich können sich selbst auf www.stromdiskont.at mit allen notwendigen Daten registrieren. Prozesse zu Datenerfassung, Kundenwechsel und Abrechnung laufen über die Internet-Plattform automatisiert ab, wodurch besonders günstige Angebote möglich werden. Aufgrund der Daten-Vorerfassung beim VKI wird es möglich, eine derart enorme Kundenanzahl einigermaßen zeit-und kosteneffizient abzuwickeln.

Solide Basis für stromdiskont.at

Stromdiskont.at ist eine Marke der ENAMO, die über die Vertriebe von ENERGIE AG Oberösterreich und LINZ STROM mehr als 600.000 Kunden mit Strom beliefert. Sowohl ENERGIE AG Vertrieb als auch LINZ STROM Vertrieb sehen sich als "Botschafter der Energieeffizienz". In den vergangenen Jahren wurden 500.000 Energiesparlampen, 250.000 LED Lampen, 45.000 Stromverbrauchs-Messgeräte und 60.000 Standby-Killer an die Kunden gratis oder stark vergünstigt abgegeben. Daneben wurden über einen Bonus für den Gerätetausch fast 60.000 veraltete, stromfressende Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen und Geschirrspüler gegen neue, hocheffiziente getauscht.

Die Prämisse - Energie(preis)vergleiche sind gut, nicht benötigte Kilowattstunden noch besser - gilt auch für die günstige Online-Schiene stromdiskont.at. Die Neukunden aus der VKI Aktion werden dazu seitens stromdiskont.at laufend Informationen und Angebote erhalten.

Großer Player im Industrie-Segment

Im Industriesegment ist die ENAMO seit ihrer Gründung 2007 ein erfahrenes Unternehmen. Sie beliefert etwa Kunden wie Voest, BMW, Linz Textil und die großen Papierfabriken in Nettingsdorf, Steyrermühl und Laakirchen und zählt die O.Ö. Industrie quasi zu ihren "Stammkunden". Sie ist darüber hinaus im "restlichen Österreich" und Deutschland in diesem Segment sehr erfolgreich unterwegs.

Mit der Abwicklung der beim VKI registrierten Kunden etabliert sich die ENAMO GmbH nunmehr auch im Segment Privatkunden als österreichweiter Anbieter.

