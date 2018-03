Silvesterknallerei: Trauma für die Ohren

Jährlich mehr als 1.000 Hörschäden durch zu viel Lärm

Wien (OTS) - Mit Lärm und Getöse wollte man schon in grauer Vorzeit böse Geister und Dämonen verjagen. Noch heute gehört ausgelassenes Feiern zum Jahreswechsel dazu. Doch überschreitet der Lärmpegel ein bestimmtes Maß, sind Hörschäden nicht auszuschließen. Ein einziges lautes Geräusch von 120 dB kann bereits schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Die Folgen von Tinnitus oder Knalltrauma können die Betroffenen ein Leben lang beeinträchtigen. Der Spitzenpegel bei Knallkörpern kann bis zu 170 dB erreichen. Das ist mit dem Lärm eines Presslufthammers vergleichbar.

Besonders Kinder sollten geschützt werden. Ihr Gehör ist empfindlicher als das Erwachsener. Außerdem nehmen Kinder Hörstörungen noch nicht im selben Ausmaß wahr, sodass eventuelle Schädigungen unbehandelt bleiben und dadurch irreversibel werden.

Lässt ein dumpfes Gefühl nach einer lauten Nacht im Ohr nicht nach bzw. sind andere ungewöhnliche Beobachtungen beim Hören feststellbar, dann ist es wichtig, schnell zu reagieren. Innerhalb von 48 Stunden sollte ein HNO-Facharzt aufgesucht werden, damit frühzeitig Maßnahmen zur Behandlung ergriffen werden können.

Vorbeugen mit Gehörschutz

Alle, die es in der Silvesternacht ohne schlechtes Gewissen krachen lassen wollen, sollten einen passenden Gehörschutz tragen. HANSATON bietet Gehörschutz für spezifische Anforderungen an, auch maßgefertigte Lösungen, die optimale Passform garantieren. Kostenlose Hörtests können das ganze Jahr über in einem der 80 HANSATON Hörkompetenz-Zentren gemacht werden.

HANSATON Akustische Geräte GmbH

Zentrale:

Josef-Lindner-Straße 4/4, 5073 Wals Himmelreich

www.hansaton.at

office@hansaton.at

Gründungsjahr: 1961

Geschäftsführung: Mag. Oliver Lux

Geschäftsfelder:

Einzelhandel mit Hörgeräten

Fernbedienungen & Funksysteme für Hörgeräte

Kinder-Hörakustik (Pädakustik)

Reparatur und Service

Gehörschutz

Cochlea-Implantat-Beratung

Medizin- und Messtechnikprodukte

Mitarbeiter: 235

80x in Österreich: flächendeckend in allen neun Bundesländern

