WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Die Runde geht an Moskau - von Beatrice Bösiger

Der Sieg könnte Putin teuer zu stehen kommen

Wien (OTS) - Den Sieg nach Punkten konnte beim Treffen zwischen Viktor Janukowitsch und Wladimir Putin diese Woche in Moskau eindeutig der russische Präsident für sich verbuchen und das, obwohl offiziellen Beteuerungen zufolge der Beitritt der Ukraine zum russischen Prestigeprojekt, der Zollunion, gar nicht diskutiert wurde.

Janukowitsch bringt zwar rasche Soforthilfe aus Moskau in Form zugesicherter Anleihenkäufe in der Höhe von 15 Milliarden US-$ und einen rund ein Drittel niedrigeren Gaspreis, den die Ukraine ab dem Jahreswechsel zahlen muss, mit nach Kiew. Der ukrainische Präsident kann jedoch trotzdem höchstens für sich reklamieren, den Staatsbankrott seines Landes hinausgeschoben zu haben. Die Opposition in Kiew warf ihm nach dem Treffen den Ausverkauf des Landes vor -nicht zuletzt, da Moskau durch diese Anleihenkäufe zu einem der größten Gläubiger des Landes aufsteigt und auch, weil viele versteckte Bedingungen Moskaus für die Hilfe fürchten. Janukowitsch dagegen scheint für den Moment zu einer ähnlichen Lösungsstrategie wie der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko zu greifen: Sich von einer Kredittranche aus Moskau zur nächsten zu hangeln und damit das Überleben der eigenen Wirtschaft zu sichern.

Probleme werden damit allerdings nicht gelöst: Gelder in Milliardenhöhe und günstigeres Gas aus Russland sind wohl kaum Anreiz genug, damit Kiew seine Wirtschaft, die nach wie vor zu stark auf Sektoren wie Stahl, Landwirtschaft und Chemie fußt, strukturell nachhaltig reformiert.

Und trotz seines Punktesieges in dieser Runde könnte es den russischen Präsidenten künftig teuer zu stehen kommen, dass er die Ukraine und vor allem die Präsident Janukowitsch nahestehenden Oligarchen wirtschaftlich künftig enger an sich bindet. Die rund 46 Millionen Einwohner sind für russische Exporteure zwar ein interessanter Markt, ohne strukturelle Reformen ist die Wirtschaft international allerdings wenig wettbewerbsfähig und wird wahrscheinlich Subventionsempfängerin bleiben. Zudem waren die politischen Beziehungen zwischen Moskau und Kiew in den vergangenen Jahren durchaus gespannt und eine weitere Annäherung des Landes an Moskau könnte nun dafür sorgen, dass auch innerhalb der Ukraine selbst die Spannungen zwischen pro-russischen und oppositionellen Kräften wachsen.

