CNOOC Limited - Produktionsbetrieb bei Änderungsprojekt Qikou 18-1 aufgenommen

Hongkong (ots/PRNewswire) - CNOOC Limited gab heute bekannt, dass der Produktionsbetrieb bei

Änderungsprojekt Qikou 18-1 kürzlich begonnen hat.

Das Ölfeld Qikou 18-1 befindet sich in einer durchschnittlichen Wassertiefe von 10 Metern im westlichen Teil von Bohai. Neben den vollständig ausgelasteten bestehenden Produktionsanlagen ist dieses Änderungsprojekt auch mit einer angeschlossenen Verarbeitungsanlage sowie zwei Förderplattformen ausgestattet. Der Beginn des Projekts wird zu einer zusätzlichen Erhöhung des Fördervolumens und der Verarbeitungskapazität des Ölfeldes führen und zudem dafür sorgen, dass das gesamte Feld effektiver erschlossen werden kann. Das Fördermaximum des Änderungsprojekts wird voraussichtlich im Jahr 2014 erreicht.

Qikou 18-1 ist ein eigenständiges Ölfeld, an dem das Unternehmen als Betreiber zu 100 % beteiligt ist.

Hinweise an die Redaktion:

Nähere Informationen zum Unternehmen sind auf http://www.cnoocltd.com verfügbar.

Diese Pressemitteilung enthält "vorausschauende Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darunter Aussagen zu erwarteten künftigen Ereignissen, Geschäftsaussichten oder Finanzergebnissen. Die Begriffe "erwarten", "antizipieren", "fortsetzen", "schätzen", "Ziel", "laufend", "könnte", "wird", "projektieren", "sollte", "glauben", "plant", "beabsichtigt" und ähnliche Ausdrücke dienen der Kennzeichnung von vorausschauenden Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Analysen, bei denen sich das Unternehmen auf seine Erfahrung, historische Trends, aktuelle Gegebenheiten, erwartete künftige Entwicklungen sowie auf weitere Faktoren stützt, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Ob die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen letztlich den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens entsprechen, hängt von einer Reihe verschiedener Risiken und Unwägbarkeiten ab, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen und finanzielle Bedingungen deutlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen. Dies betrifft unter anderem: Schwankungen bei Rohöl- und Erdgaspreisen, Erkundungs- oder Erschliessungsaktivitäten, den erforderlichen Investitionsaufwand, die Geschäftsstrategie, die Frage, ob geschäftliche Transaktionen des Unternehmens pünktlich und plangemäss oder überhaupt abgeschlossen werden können, den intensiven Wettbewerb innerhalb der Erdöl- und Erdgasbranche, Auslandsbetriebe, Umweltverpflichtungen und Compliance-Anforderungen sowie die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in der Volksrepublik China. Eine Beschreibung dieser und weiterer Risiken und Unwägbarkeiten ist in den Dokumenten enthalten, die das Unternehmen der United States Securities and Exchange Commission von Zeit zu Zeit vorgelegt hat, darunter auch im Jahresbericht 2012 auf Formular 20-F, der am 24. April 2013 eingereicht wurde.

Folglich gelten diese Warnhinweise für alle vorausschauenden Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Das Unternehmen kann nicht gewährleisten, dass die erwarteten Ergebnisse oder Entwicklungen auch erzielt werden können bzw. eintreten werden und dass sie sich wie erwartet auf das Unternehmen sowie dessen Geschäft oder Betriebe auswirken.

Für nähere Informationen:

Frau Michelle Zhang Stellvertretende Managerin, Medien/Öffentlichkeitsarbeit CNOOC Limited Tel.: +86-10-8452-6642 Fax: +86-10-8452-1441 E-Mail: MR @ cnooc.com.cn Frau Cathy Zhang Hill+Knowlton Strategies Asia Tel.: +852-2894-6211 Fax: +852-2576-1990 E-Mail: cathy.zhang @ hkstrategies.com