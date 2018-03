VP-Juraczka: Infrastrukturabgabe ist nächste Belastung für die Bürgerinnen und Bürger

Wien (OTS) - "Die von Rot-Grün geplante Infrastrukturabgabe ist die nächste Belastung für die Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt. Wenn man die bestehenden Gebühren nicht mehr erhöhen kann, dann erfindet man einfach eine neue Abgabe um zusätzliches Geld in die marode Stadtkassa fließen zu lassen", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Manfred Juraczka in Reaktion auf die heutige Berichterstattung der APA.

"Diese Abgabe ist nichts anderes als eine neue Art der Vermögenssteuer, die diejenigen trifft, die sich etwas aufgebaut und geschaffen haben. Dass durch die Einführung der Infrastrukturabgabe die Betriebskosten steigen und das Wohnen verteuert wird, liegt auf der Hand. Wie es Rot-Grün schaffen will eine rechtliche Konstruktion zu generieren, die das verhindert, darauf können wir gespannt sein. Anstatt die Konsolidierungspotentiale, beispielsweise in der Verwaltung, endlich zu heben, so wie es die Studie von EcoAustria aufgezeigt hat, wird die Bevölkerung ausgepresst und die Gebührenschraube immer enger gezogen. Eine derartige Politik, die lediglich darauf abzielt den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, lehnen wir ab", so Juraczka abschließend.

