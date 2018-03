e7: Award für Integrale Planung

Einreichung bis 1. März 2014

Wien (OTS) - Am 2. April 2014 ist es soweit: der europäische GreenBuilding Integrated Design Award wird auf dem IEECB-Kongress im Rahmen der Light+Building Messe 2014 in Frankfurt verliehen!

Klemens Leutgöb, Geschäftsführer von e7 dazu: "Der GreenBuilding Integrated Design Award ist europaweit eine einzigartige Chance, um herausragende nachhaltige Immobilienentwicklungsprozesse zu würdigen und einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren."

Über den GreenBuilding Integrated Design Award

Der GreenBuilding Integrated Design Award richtet sich an alle öffentlichen und privaten Bauträger von Dienstleistungsimmobilien. Eingereicht werden können Neubau-, sowie Sanierungsprojekte.

Mit dem GreenBuilding Integrated Design Award werden auf europäischer Ebene herausragende Integrale Planungsprozesse öffentlich hervorgehoben und besonders gewürdigt. Mit diesem Award zeigt das GreenBuilding-Programm der Europäischen Union auf, wie wichtig ein optimierter Planungsprozess für energieeffiziente Gebäude ist.

Die eingereichten Unterlagen werden von einem internationalen Bewertungskomitee geprüft und bewertet. Einreichschluss ist jeweils der 1. März.

Benefits

Die Vorteile des Awards liegen laut Leutgöb auf der Hand:

"Unternehmen, die mit dem Preis ausgezeichnet wurden, sind danach berechtigt, das GreenBuilding Integrated Design Award Logo für deren Marketingzwecke zu verwenden". Auch darf der Preis auf dem Hauptsitz der ausgelobten Firma kundgemacht werden. Die GreenBuilding Integrated Design Partner erhalten öffentliche Anerkennung für Ihre Bemühungen im Bereich Integrale Planung. Eine Liste mit allen ausgezeichneten Projekten wird in diversen Medien europaweit veröffentlicht, wie beispielsweise auf der Homepage der Europäischen Union und diversen Fachmagazinen.

Was ist Integrale Planung?

Integrale Planung ist ein kooperativer Prozessansatz, welcher das Gebäude als Ganzes betrachtet und eine Optimierung dieses Systems über den gesamten Lebenszyklus hinweg anstrebt. Laut der Beraterin Margot Grim (e7) "wird der Ansatz dann eingesetzt, wenn ambitionierte Performance-Ziele mit gutem Raumklima und minimalem Energieverbrauch erreicht werden sollen, ohne die architektonische und funktionale Qualität zu vernachlässigen und ohne zu hohe Kosten zu verursachen." Daher setzt der Prozess bereits in den sehr frühen Planungsphasen an. In einem interdisziplinären Team - Architektur, Haustechnik, Statik, Energie, Facility Management, etc. - werden Entwicklungen, Diskussionen und Bewertungen gemeinsam durchlaufen.

Hintergrund des GB ID Award

Die Auszeichnung wurde von dem Bauherrenberater e7 gemeinsam mit dem GreenBuilding Programm der EU im Rahmen des Projekts MaTriD initiiert. Das Projekt MaTrID hat zum Ziel den Immobilienmarkt in Richtung Niedrigstenergiegebäude voranzutreiben, unter spezieller Berücksichtigung der Anwendung von integralen Planungsprozessen. e7 ist dabei Vorreiter auf dem Gebiet der Bauherrenberatung und Begleitung von Planungsprozessen.

Weitere Information

... über den GB ID Award:

http://www.integrateddesign.eu/toolkits/ID_award.php

... über GreenBuilding:

http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/greenbuilding-programme/

how-join

Die Einreichung läuft bis 1. März 2014 bei Ihrer nationalen Kontaktstelle.

Rückfragen & Kontakt:

e7 Energie Markt Analyse GmbH

Klemens Leutgöb

Theresianumgasse 7/1/8

A-1040 Wien

klemens.leutgoeb @ e-sieben.at

www.e-sieben.at

Telefon +43-1-907 80 26



IBO - Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH

Tobias Waltjen

Alserbachstraße 5/8

A-1090 Wien

tobias.waltjen @ ibo.at

http://www.ibo.at

Telefon +43-1-319 20 05-0