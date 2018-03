JTI: "Übereilte" Entscheidungen zur überarbeiteten EU-Richtlinie über Tabakerzeugnisse führen höchstens zu wirkungslosen Gesetzen

Viele Maßnahmen werden die Mitgliedstaaten und Unternehmen teuer zu stehen kommen

Wien (OTS) - JTI (Japan Tobacco International) äußerte sich heute zu der Vereinbarung, die zwischen der Europäischen Kommission, dem Parlament und dem Rat zum Vorschlag für eine überarbeitete Richtlinie über Tabakerzeugnisse (EU-TPD) erzielt worden war.

"Die Tabakproduktrichtlinie wurde überhastet verhandelt, war von politischen Interessen getrieben, und man hat sich kaum Gedanken um die Wirksamkeit der zahlreichen Maßnahmen sowie die entstehenden Kosten für die Mitgliedstaaten und die Unternehmen gemacht. Strategien ohne starke Grundlage, in denen die Dynamik des Marktes nicht berücksichtigt wird, sind zum Scheitern verurteilt; sie bringen nichts für die öffentliche Gesundheit", sagt Ralf-Wolfgang Lothert, Head of Corporate Affairs & Communication bei JTI Austria.

Viele Maßnahmen der Richtlinie sind unverhältnismäßig und stellen eine Gefahr für den Binnenmarkt im Hinblick auf Innovation, Wettbewerb, Auswahl für Konsumenten und grenzüberschreitenden Handel dar. Tausende Unternehmen, egal ob Großhändler, Einzelhändler, Lieferanten von Verpackungsmaterial - um nur einige zu nennen -werden zusätzlich Zeit brauchen um diese radikalen Veränderungen umzusetzen.

Übergroße Warnhinweise, die mit ihren Bildern 65 % der Fläche einnehmen und im oberen Packungsbereich platziert sind, werden ebenso wirkungslos sein wie standardisierte Formen und Größen der Packungen (nicht weniger als 20 Zigaretten pro Packung und 30 Gramm Feinschnitt), da die Menschen längst über die gesundheitlichen Risiken des Rauchens Bescheid wissen. Diese Einschränkungen werden vielmehr für Verwirrung bei Einzelhändlern und Konsumenten sorgen und die Unterscheidung zwischen den einzelnen Marken erschweren. Für Fälscher wird es viel einfacher werden, billige Zigaretten, die weder einer Regulierung, noch Tests noch einer Besteuerung unterworfen sind, herzustellen und zu verkaufen. "Je raffinierter und innovativer die Verpackung ist, desto schwieriger ist es sie zu fälschen. Um es ganz klar zu sagen: Diese Einschränkungen sind wie eine Anleitung für Fälscher", fügt Ralf-Wolfgang Lothert hinzu.

Wie viele andere Maßnahmen beruht auch der Vorschlag zum Verbot ganzer Produktkategorien wie z.B. Mentholzigaretten auf keinen stichhaltigen Beweisen. Wenn die Konsumenten ihre Lieblingsprodukte nicht auf rechtmäßigem Weg erwerben können, werden Schmuggler sie ihnen aus dem Kofferraum ihrer Autos heraus anbieten.

In weiterer Folge stellt die Richtlinie eine Gefahr für Arbeitsplätze, Investitionen und dringend benötigte Einnahmen in den EU-Mitgliedstaaten dar. "Der legale Tabaksektor in der EU beschäftigt direkt und indirekt etwa 1,5 Millionen (1) Menschen, doch der illegale Tabakhandel kostet die EU bereits um die EUR 12,5 Milliarden(2) pro Jahr. Es steht viel auf dem Spiel", sagt Ralf-Wolfgang Lothert abschließend.

EU-Mitgliedsstaaten, Mitglieder des Europäischen Parlaments und eine Reihe von bedeutenden Parlamentsausschüssen haben immer wieder ihre Einwände und Bedenken vorgebracht, doch es scheint, als wären diese auf taube Ohren gestoßen. Viele der Maßnahmen müssen von den Entscheidungsträgern in der EU noch einmal sorgfältig geprüft werden, bevor der Rat und das Parlament im neuen Jahr über die Richtlinie endgültig abstimmen.

JTI ist ein Mitglied der Japan Tobacco-Unternehmensgruppe (JT), eines führenden internationalen Tabakunternehmens. JTI verkauft weltbekannte Marken wie Camel, Winston und Mevius (Mild Seven). Weitere internationale Marken sind Benson & Hedges, Silk Cut, Sobranie, Glamour und LD. Unsere Firmenzentrale befindet sich in Genf in der Schweiz. Mit einem Nettoumsatz von USD 11,8 Milliarden im Geschäftsjahr 2012 ist JTI in mehr als 120 Ländern operativ tätig und beschäftigt etwa 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf www.jti.com.

