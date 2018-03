News-Enthüllungen über Bank Austria - Jetzt reicht's

RfW und FPÖ fordern Sonderprüfung durch Finanzmarktaufsicht und installieren einen Finanzombudsmann!

Wien (OTS) - Eine Sonderprüfung durch die Finanzmarktaufsicht (FMA) fordern nun die Obmänner des Ringes Freiheitlicher Wirtschaftstreibender, KommR Fritz Amann und der FPÖ, Heinz-Christian Strache aufgrund der Enthüllungen des Nachrichtenmagazins News über die Geschäftsmethoden der Bank Austria. Die im rot-schwarzen Proporz aufgestellte FMA hätte längst von sich aus tätig werden müssen. Es wird zu untersuchen sein, wieso über so viele Jahre diesen Missständen nicht auf den Grund gegangen wurde. Hier muss es möglicherweise auch personelle Konsequenzen innerhalb der FMA geben.

Zwt.: Mehr Transparenz bei Spekulationsgeschäften

Weiters müssen die gesetzlichen Bestimmungen für den Verkauf von Zinswetten und Derivaten deutlich verschärft werden, meinen Amann und Strache unisono. Es sei nicht einzusehen, dass die Bankerträge zwar bei harmlosen Krediten offengelegt werden müssen, beim Verkauf von Spekulationspapieren sich die Banken jedoch auf ein "Betriebsgeheimnis" zurückziehen und ihre Kunden im Dunkeln stehen lassen können. Auch die Aufklärung über die Verantwortung bei auftretenden Spekulationsverlusten muss objektiviert und vereinfacht werden. Hier fehlt eine Art Ombudsmann oder Regulator, der den Geschädigten in der Auseinandersetzung mit Großbanken zur Seite steht.

Zwt.: RfW und FPÖ installieren Finanzombudsmann: Hilfe für Unternehmen und Kommunen

Es kann nicht sein, dass nach Spekulationsverlusten wie in Salzburg und Linz neuerlich Millionen an Steuergelder für die Aufklärung verschleudert werden und wieder die gleichen "Experten" zum Zuge kommen, die seinerzeit an dem Verkauf der Produkte beteiligt waren. Hier gehören auch die Unvereinbarkeitsbestimmungen verschärft.

Jetzt reicht's, RfW und FPÖ installieren daher gemeinsam einen "Finanzombudsmann". Die Funktion soll ein Experte übernehmen, der Unternehmen und Kommunen unabhängig und objektiv bei von Banken und Finanzdienstleistern verursachten Missständen und Problemen unterstützen kann und sie in die Lage versetzt, sich entsprechend zu wehren. Innerhalb der nächsten sechs Wochen werden die FPÖ und der RfW eine dazu geeignete Persönlichkeit auswählen und in die neu geschaffene Funktion einsetzen.

