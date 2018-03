ORF eins gratuliert Brad Pitt zum 50. Geburtstag

Dakapo für "Mr. und Mrs. Smith" und "Sieben" am 19. Dezember

Wien (OTS) - Er war der personifizierte Tod, spielte einen psychisch Kranken, der bei der Aufdeckung eines Komplotts helfen sollte, und kämpfte in den österreichischen Kinos zuletzt gegen eine Zombie-Pandemie: Brad Pitt, der für seine schauspielerische Leistung dreimal für den Oscar nominiert war und mit einer Golden-Globe-Auszeichnung ("12 Monkeys") bedacht wurde, feiert am 18. Dezember seinen 50. Geburtstag. Doch nicht nur als Schauspieler zählt der Hollywoodstar zu den ganz Großen: Zweimal wurde er bereits zum "Sexiest Man Alive" gekürt und gehört laut der britischen Zeitung "The Guardian" außerdem zu den fünf einflussreichsten Personen in Hollywood. Mit zwei Blockbustern gratuliert ORF eins dem Schauspieler und Produzenten am Donnerstag, dem 19. Dezember: Im gleichnamigen Actionthriller sind Brad Pitt und Angelina Jolie um 20.15 Uhr als Profikiller-Ehepaar "Mr. und Mrs. Smith" zu sehen, das eines Tages aufeinander angesetzt wird. Um 22.15 Uhr begibt sich Brad Pitt gemeinsam mit Morgan Freemann in David Finchers Hochspannungsthriller "Sieben" genauso viele Tage lang auf eine Jagd auf einen psychopathischen Serienmörder.

Mehr zu den Inhalten der einzelnen Filme

"Mr. und Mrs. Smith" (Donnerstag, 19. Dezember, 20.15 Uhr, ORF eins)

Nach sechs Jahren Ehe ist die ehemals leidenschaftliche Beziehung zwischen John (Brad Pitt) und Jane (Angelina Jolie) Smith merklich abgekühlt. Im gemeinsamen, keimfreien Luxusambiente finden die beiden keinerlei Berührungspunkte mehr. Er hasst die neuen Vorhänge und ihre bescheidenen Kochkünste, sie sein allgemeines Desinteresse. Selbst ein Paartherapeut kann die offensichtliche Distanz zwischen den Eheleuten nicht überbrücken. Und das hat einen triftigen Grund. Denn Jane und John hüten ein ziemlich großes Geheimnis voreinander. Sie sind Auftragskiller mit beachtlicher Opferbilanz und bemühen sich redlich, diese kleine Nebensächlichkeit vor ihrem Partner zu verheimlichen. Aufregung kommt ins beschauliche Eheleben der Smiths erst an dem Tag, als sie von ihren konkurrierenden Auftraggebern aufeinander angesetzt werden. Von nun an tobt ein Rosenkrieg, der mit wirklich jeder Waffe ausgetragen wird und in einem fulminanten Showdown sein überraschendes Ende findet.

Regie bei dieser Action-Liebeskomödie aus dem Jahr 2005 führte Doug Liman nach einem Drehbuch von Simon Kinberg.

"Sieben" (Donnerstag, 19. Dezember, 22.15 Uhr, ORF eins)

Eine Woche in der Hölle: für jede der sieben Todsünden (Maßlosigkeit, Habsucht, Trägheit, Wollust, Hochmut, Neid und Zorn) ein Opfer -jeden Tag. Maßlosigkeit: Ein zentnerschwerer Mann muss sich sein eigenes Ende herbeifressen. Hochmut: Einem Model wird das Gesicht zerstört. Habsucht: Ein korrupter Rechtsanwalt muss sich frei nach Shakespeare um ein Kilo des eigenen Fleisches erleichtern. Zwei grundverschiedene Cops, der alternde, resignierende William Somerset (Morgan Freeman), der wenige Tage vor seiner Pensionierung steht, und der junge, stürmische Heißsporn David Mills (Brad Pitt), werden auf den Fall angesetzt. Langsam und mit nicht immer legalen Mitteln kommen die Cops dem Killer John Doe (Kevin Spacey) schließlich auf die Spur. Als sich dieser, in die Enge getrieben, sogar selbst stellt, scheint der Fall abgeschlossen. Doch der Schein trügt: Im quälenden Finale will Doe seine Mission auf kompromisslose Weise beschließen.

Für seinen Oscar-nominierten Thriller (1995) versammelte Starregisseur David Fincher mit Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow und Kevin Spacey ein hochkarätig besetztes Ensemble vor der Kamera.

