Offener Brief an den Bundeskanzler: 200 Männer für die Beibehaltung des Frauenministeriums

Wien (OTS) - Sehr geehrter Herr Bundeskanzler,

Mit großem Befremden stellen wir fest, dass die österreichische Bundesregierung unter Ihrer Kanzlerschaft beabsichtigt, das Frauenressort in das Bildungsministerium einzugliedern. Wir, die unterzeichnenden Männer, sind der Überzeugung, dass Gleichberechtigung kein Anliegen ist, das man(n) einfach so in anderen Ministerien "mitdenken" kann. Gleichberechtigung muss aktiv erkämpft werden, das erfordert den vollen und leidenschaftlichen Einsatz - auch - von Betroffenen.

In Ihrem Regierungsteam befinden sich unter 16 Mitgliedern nur fünf Frauen, im Nationalratsklub Ihrer Partei sind es nur 19 von 52. Wir glauben nicht, dass Männer frauenpolitische Agenden im stressigen politischen Tagesgeschäft ausreichend berücksichtigen.

Durch die Abschaffung des Frauenministeriums im Bundeskanzleramt mit seiner umfassenden Koordinierungskompetenz, wird die Frauenpolitik als Querschnittsmaterie abgewertet. Gleichzeitig wird ein eigenes Familienressort eingerichtet. Das ist nicht nur symbolisch eine völlig falsche Entscheidung.

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, wir fordern sie auf, ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken: Am 14. Februar 2014 würde Johanna Dohnal ihren 75. Geburtstag feiern. Es sollte an diesem Tag und noch lange darüber hinaus ein eigenständiges Frauenministerium mit ausreichenden finanziellen und personellen Ressourcen und Kompetenzen geben.

Mit freundlichen Grüßen,

Die Erstunterzeichner:

Michel Reimon, Markus Jäger, Bernhard Jordan, Wolfgang Kauders, Christoph Freina, Thomas Kreiml, Florian Kofler, Marco Schreuder, Manuel Schott, Mario Grabner, Simon Fischer, Franz Stanzl, Manfred Bruckner, Gerald Baumann, Alexander Zlamal, Andreas Kulka, Wolfgang Stricker, Martin Leitner, Mario Monschein, Dominik Lueger, Herbert Paulischin, Hans Arsenovic, Stefan Hindinger, Alexander Kurnikowski, Herbert Anreitter, Philipp Steinberger, Martin Gasser, Michael Svoboda, Michael Litschauer, Dave Bullock, Christian Hofler, Gregor Steiner, Roland Giersig, Bakri Hallak, Alexander Nowak, Mag. Georg Bürstmayr, Christian Zänglein, Hannes Metzler, Thomas Schmidinger, Niklas Schinerl, Horst Leonhardsberger, Steffen Nichtenberger, Simon Hecht, Johann Heitzer, Stephan Spatt, Peter Engel, Martin Wöhrer, Lukas Kröss, Lukas Georg Hartleb, Dejan Lukovic, Ingomar Pesz, Erik Accart-Huemer, Peter Andrysek, Robert Schaffar-Taurok, Gerhard Hager, Bernold Dörrer, Simon Bittner, Stefan Morgenthaler, Harald Walser, Raphael Lepuschitz, Dominik Denk, Bernhard Bair, Tobi Schäfer, Mathias Höld, Andreas Strohmayer, Dr. Matthias B. Lauer, Martin Karrer, Franz Zach, Horst Köpfelsberger, Thomas Kienbink, Paul Stangl, Max Lalouschek, Holger Schmalz, Josef Irnberger, Ludwig Rumetshofer, Jochen Kugler, Bruno Rossmann, Klaus Putzer, Gerhard Nakuru, Dieter Brosz, Andreas Frühwald, Wolfgang Aue, Peter Pilz, Maximilian Eberl, Reza Sabet, Peter Liszt, Gunther Sackl, Gerry Graupner, Anton Hedenig, Georg Hubmann, Simon Seher, Fabian Madlung, Hans Christian Voigt, Simon Gostentschnigg, Paul Sturm, Stefan Schmölz, Georg Gossi, Michael Sigmund, Florian Prix, Thomas Knapp, Jan-Nahuel Jenn, Christian Brandstätter, Michael Lindner, Harald Fladischer, Stefan Jiru, Karl Blazek, Timo Spari, Günter Vallaster, Michael Langer, Alois G. Auinger, Gerald Zemann, Eduard Leitner, Klemens Wieringer, Lukas Oberndorfer, Werner Rodlauer, Michael Trimmel, Christian Hetterich, Josef Wernbacher, Christian Wagner, Martin Hoffmann, Ronald Trotzenber, Felix Woltsche, Karl Hirschmugl, Dominik Klinger, Max Wallner, David Lechner, Gerhard Lanzerstorfer, Paul Poet, Sebastian Wedl, Ivan Orth, Daniel Scheikl, Udo Hirschmann, Mag. Bartolo Musil, Helmut Czasny, Markus Koza, Matija Tunjic, Andreas Schinko, Gerhard Peyrer, Sencer Cetin, Michael Gitzi, Jakob Schlögl, Andreas Czák, Robert Altnoeder, Herbert Samek, Karl Marquardt, Lukas Reiter, Martin Amegah, Georg Tsamis, Rudolf Bauer, MBA, Christian Höfer, Walter Melchior, Martin Hinterndorfer, Önder Isbert, Bernhard Hayden, Philipp Stellnberger, Paul Hütl, Manuel Baumgartner, David Bindreiter, Werner Rochlitz, Florian Hammer, Stefan Pommer, Paul Pumsenberger, Moritz Majce, Erwin Felkel, Peter Ranisch, Peter Lang, Werner Hofmann, Michael Reisinger, Clemens Scott, Mario Lechner, Bernhard Jenny, Christian Schrempf, Florian Holzner, Paul Aigner, Michael Gius, Wolfgang Plank, Andreas Wurmitzer, Wilhelm Grabmayr, Bartholomäus Feldinger, Daniel Spindler, Andreas Hartenthaler-Dallinger, Sascha Gablek, Mathias Ertl, Thomas Hohenberger, Gregor Schamschula, Markus René Einicher, Walter Neyder, Wolfgang Spitzmüller, Nikolaus Kunrath, Philipp Schmidt, Gerhard Papst, Oliver Schönsleben, Lars Simonis, Sebastian Raiby, Christopher Glanzl, Reinhard Pickl-Herk, Werner Kogler, Albert Steinhauser, Wolfgang Zinggl, Wolfgang Pirklhuber, Lukas Wurz, Matthias Köchl, Oliver Korschil, Stefan Wallner, Volker Plass, Robert Luschnik, Martin Radjaby, Julian Schmid

Der Offene Brief als Petition: http://is.gd/offenerbrieffaymann

Rückfragen & Kontakt:

Michel Reimon

Tel: 0699-10632732