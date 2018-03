3.000. Familienpass-Oma/Opa-Karte in Niederösterreich überreicht

Schwarz: "Oma-/Opa-Karte ist ideales Weihnachtsgeschenk"

St. Pölten (OTS/NLK) - Die bereits 3.000. NÖ Familienpass-Oma/Opa-Karte hat Familien-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz gestern, Dienstag, in St. Pölten an Waltraud und Karl Formanek aus Eggern übergeben. Gemeinsam mit ihren Enkelkindern Justin, Alina und Mileen können sie ab sofort zahlreiche Ermäßigungen und ausgewählte Angebote des NÖ Familienpasses in Anspruch nehmen. "Seit Jahresbeginn 2013 ermöglichen wir Großmüttern und Großvätern, für sich und ihre Enkelkinder eine zusätzliche Familienpass-Karte zu beantragen, die sogenannte Familienpass-Oma/Opa-Karte, um somit gemeinsam mit ihren Enkelkindern von ausgewählten Vorteilen, Ermäßigungen und Angeboten des NÖ Familienpasses zu profitieren. Damit ist die Oma/Opa-Karte das ideale Weihnachtsgeschenk für Großeltern. Sie kann unkompliziert und kostenlos beantragt werden", so Schwarz.

Als Voraussetzung zur Antragstellung der NÖ Familienpass-Oma/Opa-Karte gilt ein bereits bestehender Familienpass der Eltern. Interessierte Großeltern können sich online auf der Website des Familienreferates des Landes NÖ unter http://noe.familienpass.at oder telefonisch bei der Familienhotline des Landes NÖ unter 02742/9005-1-9005 informieren bzw. die NÖ Familienpass-Oma/Opa-Karte auch gleich kostenlos beantragen.

Nähere Informationen: Büro LR Schwarz, Marion Gabler-Söllner, Telefon 02742/9005-12655, e-mail marion.gabler-soellner @ noel.gv.at, http://noe.familienpass.at.

