Hoffnungsträger/in für Menschen in Not werden: Sinnvoll schenken und spenden mit der Diakonie

Sinnvolle Geschenke und Spendenmöglichkeiten für Weihnachten mithilfe der Diakonie

Wien (OTS) -

Geschenkpakete für Krisengebiete

Ein Schulset für syrische Flüchtlingskinder in Jordanien, Heizmaterial für Familien in Kosovo und Moldavien oder ein Soforthilfepaket für Betroffene des Taifuns auf den Philippinen: die Diakonie Katastrophenhilfe schickt die Geschenkpakete gegen Spende in die Krisengebiete, unter dem österreichischen Weihnachtsbaum liegt eine Geschenkurkunde.

Lesen Sie mehr unter katastrophenhilfe.wordpress.com .

Flüchtlingshilfe in Syrien

Seit knapp einer Woche herrscht Wintereinbruch mit Kälte und Schneefall in Teilen Syriens und angrenzender Nachbarländer. Familien schützen oftmals nur Zeltplanen oder baufällige Wohnungen vor der eisigen Kälte. Die Diakonie Katastrophenhilfe unterstützt mit dem lokalen Partnernetzwerk syrische Familien innerhalb und außerhalb der Camps mit Hilfsgütern im Irak, Jordanien, Libanon, Türkei und auch direkt in Syrien. Im Moment werden verstärkt Winterpakete mit z.B. Winterdecken, Matratzen, Teppichen, Heizgeräten mit Brennstoff oder Heizmaterial verteilt.

Spenden unter: AT85 2011 1287 1196 6333; Kennwort "Syrien Winterhilfe" .

Armutsgefährdete Kinder und Jugendliche

Das Projekt "Lernen mit Leerem Bauch? Geht nicht!" der Stadtdiakonie Wien versorgt täglich über 100 Kinder in vier Wiener Pflichtschulen mit einer gesunden Mahlzeit - damit sich jedes Kind einmal täglich sattessen kann. Denn laut aktuellen Zahlen sind 135.000 Kinder und Jugendliche sind von Armut bedroht und sitzen oft hungrig ist der Schule. Die Folge sind schlechte Konzentration und Konflikte.

Helfen Sie mit und spenden Sie unter 207477417, RLB BLZ 32000, Kennwort "Leerer Bauch" .

Menschen ohne Versichterungsschutz

100.000 Menschen in Österreich sind ohne gültigen Versicherungsschutz. AmberMed, eine Einrichtung des Diakonie Flüchtlingsdienstes und des Roten Kreuzes bietet ambulant-medizinische Versorgung, soziale Beratung und Medikamentenhilfe für Menschen ohne Versicherungsschutz. Helfen Sie mit und spenden Sie unter AT97 2011 1287 2204 5678; Kennwort "Amber Med" .

Weitere Projekte finden Sie auf der Hoffnungsträger-Kampagnenseite unter

http://www.diakonie.at/goto/de/kampagnen/hoffnungstraeger/projekte

