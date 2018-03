Karas: Kein Veto für Mitgliedstaaten bei Bankenabwicklung

EU-Parlamentsausschuss beschloss seine Position zur letzten fehlenden Säule der Bankenunion

Brüssel, 18. Dezember 2013 (OTS) Entschieden gegen ein Veto der Mitgliedstaaten bei den Entscheidungen des neuen Bankenabwicklungsmechanismus sprach sich gestern der Wirtschafts-und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments aus: "Das Europäische Parlament will, dass die Entscheidung, ob eine marode Bank abgewickelt werden soll, von einem europäisch zusammengesetzten Gremium getroffen wird, das dem Wohle der

gesamten EU verpflichtet ist", so der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, nach der Abstimmung über den geplanten Bankenabwicklungsmechanismus im zuständigen Ausschuss des EU-Parlaments und vor der heutigen Sitzung des Rats der Finanzminister. "Wenn sich die Mitgliedstaaten bei jeder

Gelegenheit Vetomöglichkeiten vorbehalten wollen, kommen wir bei der Krisenbewältigung nicht weiter", so Karas. ****

Der Parlamentsvizepräsident begrüßt den neuen Mechanismus für den Umgang mit maroden Banken, der seiner langjährigen Forderung entspricht. "Wir brauchen ein europäisches Bankeninsolvenzrecht. Unser Ziel ist, dass für Bankenhilfe keine Steuergelder mehr herangezogen werden müssen, sondern die Banken sich selbst retten können. Mit den neuen Bankenkapitalvorschriften und der EU-Bankenaufsicht sind ganz entscheidende Maßnahmen dazu gesetzt worden. Der Abwicklungsmechanismus ist nun ein wichtiger weiterer Schritt", so Karas.

Mit dem Beschluss im Parlamentsausschuss, steht die Position

des EU-Parlaments zur letzten fehlenden Säule der Bankenunion fest. Heute verhandeln die Finanzminister der Mitgliedsländer über den Abwicklungsmechanismus. "Das Europäische Parlament will die Bankenunion bis zur Europawahl abschließen. Der Ball liegt jetzt im Feld des Rates. Das Europaparlament hat auf allen noch ausstehenden Baustellen seine Arbeit gemacht und ist Tag und Nacht für Verhandlungen bereit", so Karas.

