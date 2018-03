Speichersystem für große Datenmengen von Huawei, OceanStor 9000, erreicht im dritten Jahr in Folge Spitzenplatz im SPEC-Benchmark-Test

- Übertrifft andere Systeme um 5 Millionen OPS

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei, ein führender globaler Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen (IKT), gab heute bekannt, dass sein Speichersystem für große Datenmengen, OceanStor 9000, einen Spitzenplatz unter den SPECsfs2008-Benchmarks der Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) erreicht hat. Die Benchmark-Ergebnisse zeigen, dass der OceanStor 9000 mit 100 Knotenpunkten insgesamt 5.030.264 Befehle pro Sekunde (OPS, Operations per Second) in einer Netzwerkdateisystem-Umgebung durchführen kann, was ihn dreimal leistungsstärker macht als bisher in der Branche angebotene Produkte.

OceanStor 9000, ein unstrukturierter Ressourcenpool zum Austausch großer Daten-Anwendungen, bietet eine vollständig symmetrisch verteilte Architektur, drei Speicherverfahren in einem, eine Funktion für Analyse und Archivierung sowie eine hohe Skalierbarkeit (288 Knotenpunkte je Speichersystem und 40 PB je Dateisystem). Mit der Veröffentlichung der SPEC-Ergebnisse sind die Speicherprodukte von Huawei zum vierten Mal sowie im dritten Jahr in Folge im Top-Ranking des SPECsfs2008-Benchmark-Tests vertreten, nachdem sie bereits 2009, 2011 und 2012 Spitzenplatzierungen erreicht hatten.

"Wir sind sehr stolz auf die Leistungen unseres OceanStor 9000 im SPEC-Leistungstest", erklärte Ruiqi Fan, Präsident der IT-Speicherproduktreihe bei Huawei. "Um den Anforderungen großer Datenmengen der heutigen Zeit gerecht zu werden, wird Huawei den OceanStor 9000 weiter optimieren, um schnellere Leistung, höhere Kapazität und größere Skalierbarkeit zu bieten. In naher Zukunft werden auch die Fähigkeiten für die vereinheitlichte Datenverarbeitung und die Datenarchivierungsfunktionen mit in den OceanStor 9000 aufgenommen werden. Wir werden wir auch weiterhin kundenorientierte IKT-Produkte und Lösungen anbieten, um der Nachfrage der Branche nach hoher Kapazität und leistungsstarken Datenspeichersystemen gerecht zu werden. Dazu werden wir effiziente große Datenspeicher-Plattformen für die Unternehmen von morgen entwickeln."

OceanStor 9000 ist bei Kunden auf der ganzen Welt höchst anerkannt und wurde in einer Reihe erfolgskritischer Szenarien in den Bereichen Energieexploration, Satelliten-Überwachung und -Vermessung, Finanzdaten-Archivierung und Ballungsvideoüberwachung erfolgreich angewendet.

"Im Zeitalter der großen Datenmengen müssen die relevanten Informationen aus einer großen Menge an Daten gefiltert werden. Daher sind ein schneller Datenzugriff und eine sichere Datenspeicherung die Schlüsselfaktoren für den Erfolg eines solchen Prozesses", erklärte Sun Chengzhi, stellvertretender Leiter des Satellite Surveying and Mapping Application Center of National Administration of Surveying, Mapping and Geoinformation (Anwendungszentrum für Satellitenüberwachung und -Vermessung der nationalen Behörde für Vermessung, Kartierung und Geoinformation) in China. "Im Zuge der Weiterentwicklung der Satellitenvermessungstechnik wird jeden Tag eine enorme Menge an Daten bei höherer Geschwindigkeit erzeugt. Für die Zukunft erhoffen wir uns eine engere Zusammenarbeit mit Huawei im Bereich großer Datenmengen."

Dank der hohen Skalierbarkeit können Knotenpunkte mit dem Ziel einer ausgewogenen Erhöhung der Systemkapazität und Leistung auf OceanStor 9000 hinzugefügt werden. Die Testergebnisse der OceanStor 9000-Speichersysteme für 10, 20, und 40 Knotenpunkte wurden auch von der SPEC veröffentlicht, worin sich die Skalierbarkeit und die Verbesserung in der linearen Leistung des Systems zeigen.

Nähere Informationen zu den SPEC-Benchmark-Testergebnissen finden Sie auf: http://www.spec.org/sfs2008/results/sfs2008nfs.html



Weitere Information zum Huawei-Speichersystem für große Datenmengen, OceanStor 9000, finden Sie auf: http://enterprise.huawei.com/en/produ cts/itapp/storage/fc-switch/hw-310965.htm

Informationen zur Standard Performance Evaluation Corporation

Die Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) ist eine gemeinnützige Organisation, die standardisierte Benchmarks zur Leistungsbewertung moderner Computersysteme erarbeitet, aufrechterhält und zulässt. Ihr gehören mehr als 70 der führenden Anbieter für Computer-Hardware und -Software, Bildungseinrichtungen, Forschungsorganisationen und Behörden weltweit an.

Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.spec.org.

Informationen zu Huawei

Huawei ist ein führender globaler Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen (IKT). Wir streben danach, den höchstmöglichen Nutzen für Telekommunikationsnetzbetreiber, Unternehmen und Verbraucher zu schaffen, indem wir wettbewerbsfähige Lösungen und Dienstleistungen anbieten. Unsere Produkte und Lösungen werden in mehr als 140 Ländern eingesetzt und dienen damit mehr als einem Drittel der Weltbevölkerung. Weitere Information finden Sie auf der Website von Huawei: www.huawei.com

