Stronach/Lugar: Gehaltserhöhung muss verdient sein

Parlament nur mehr Steigbügelhalter für Regierung

Wien (OTS) - "Immer dann, wenn jemand eine Gehaltserhöhung bekommt, sollte man nach der Leistung fragen", erklärte der stellvertretende Klubobmann des Team Stronach, Robert Lugar, in der heutigen Parlamentsdebatte zur Dienstrechts-Novelle. Lugar stellte die Frage in den Raum, ob sich das Parlament eine Gehaltserhöhung um - wie beabsichtigt - über 200 Euro pro Monat (1,6 Prozent) überhaupt verdient habe. Zumal die Mindestsicherung gerade mal um 19 Euro erhöht wurde.

Es sei nicht entscheidend, was die Abgeordneten verdienen - es sei entscheidend, ob sie gute Arbeit leisten, so Lugar. "Wir brauchen keine billigen Abgeordneten, wir brauchen mutige und gute Abgeordnete. Das was wir nicht brauchen sind Abgeordnete, die die Beschlüsse der Regierung nur durchwinken, denn dann können wir uns das ganze Parlament sparen", betonte Lugar.

Lugar verlangte eine klare Gewaltentrennung zwischen Exekutive(Regierung) und Legislative (Parlament), denn derzeit werde "alles vermischt". "Das Parlament darf nicht länger der Steigbügelhalter für eine Regierung sein, die nur an der Macht bleiben will. Es geht der Regierung nicht darum, Österreich weiterzubringen und deshalb dürfen uns von dieser Regierung auch nicht missbrauchen lassen", so der Team Stronach Abgeordnete. "Eine Gehaltserhöhung muss verdient sein und das Parlament hat sich keine Gehaltserhöhung verdient, denn es wird keine gute Arbeit gemacht", so Lugar abschließend.

