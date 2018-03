FP-Jung: Hass und Randale schüren auf Staatskosten?

Bewährungsprobe für die Polizeiführung in Wien

Wien (OTS/fpd) - "Unsern Hass den könnt ihr haben!" Mit diesen und ähnlichen Losungen pflastert die Radikale Linke gegenwärtig die Unis in Wien und deren Umgebung zu. Offen bleibt die Frage, woher das Geld für die Machwerke kommt. Anscheinend wurde doch nicht alles fürs Cafe ROSA verbraten, sagt heute Wiens FPÖ-Gemeinderat, LAbg. Mag. Wolfgang Jung.

"Sie hetzen wieder offen gegen den Akademikerball und das scheint weder die Universitätsverwaltung noch die Gutmenschen in Politik und Caritas zu stören", kritisiert Jung die Untätigkeit, um nicht zusagen die "klammheimliche Zustimmung" zu diesen Aufrufen durch jene Kreise, die sonst überall rechtsextreme Gewalt wittern. Wieder wird durch die üblichen Verdächtigen in Vorträgen ( z.B. unter dem Pseudonym Heribert Schiedl - diesmal ohne den falschen Doktortitel) und in anderen Vorbereitungstreffen mobil gemacht.

"Nicht ungefährlich ist der Aufruf zur Aktion gegen den Bummel der Korporationen am nächsten Mittwoch, der eine erste Mobilitätsüberprüfung der rabiaten Linken in Wien nach dem Sommerschlaf und dem Dämpfer durch den Wahlausgang darstellt", warnt Jung vor einer Eskalation.

"Die Wiener Polizeiführung täte gut daran, sich an den Innsbrucker Kollegen ein Beispiel zu nehmen. Wenn den Anarchos wieder Narrenfreiheit gelassen wird, wäre das geradezu eine Aufforderung an diese, den Ball als Vorwand für Gewalt und Randale zu nehmen", vermutet Jung und erinnert abschließend auch die farbentragenden Studenten vom CV und KV daran, dass gerade sie schon mehrfach Opfer von linker Brutalität wurden. Sie dürften nicht glauben, durch vornehmes Schweigen auf Dauer ungeschoren davon zu kommen. (Schluss) hn

