Karas: Troika ist Notlösung

EU-Parlament plant Besuche zur Faktenerhebung in Griechenland, Zypern, Portugal und Irland

Brüssel, 17. Dezember 2013 (ÖVP-PD) "Die Troika ist eine Notlösung, die zeitlich befristet ist. Sie beruht bisher nur auf einer Regierungszusammenarbeit und hat daher keine Grundlage im Unionsrecht. In Zukunft müssen Transparenz, parlamentarische Kontrolle und demokratische Legitimierung gewährleistet sein", so der Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas, der die Evaluierung der Arbeit der Troika leitet. Heute hat Karas den Entwurf des parlamentarischen Berichts vorgelegt. "Wir sind voll im Zeitplan. Dies ist die Diskussionsgrundlage, an der wir weiterarbeiten", so Karas. ****

Weitere Ergebnisse der Evaluierung sollen im Jänner und Februar in den Bericht eingearbeitet werden. "So bald wie möglich müssen Schritte eingeleitet werden, dass die Troika auf den Boden des Unionsrechts gebracht wird. Das geht nicht ohne eine Änderung der Europäischen Verträge. Auch deshalb fordere ich eine schnellstmögliche Einberufung eines Verfassungskonvents", so Karas.

Vom 6. bis 10. Jänner wird eine Delegation von EU-Abgeordneten zur Faktenerhebung nach Portugal, Griechenland und Zypern reisen.

Am 16. und 17. Jänner findet eine solche Reise nach Irland statt. Mitte Jänner sind mehrere Anhörungen zur Arbeit der Troika mit dem EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Olli Rehn, mit dem ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank Jean-Claude Trichet und mit dem Direktor des Eurorettungsschirms Klaus Regling geplant.

Bereits im November hatte das EU-Parlament ausführliche Fragebögen an die Troika und die Programmländer verschickt. Antworten auf den Fragebogen gehen in diesen Tagen im Parlament ein und werden dann in den heute vorgelegten Berichtsentwurf eingearbeitet.

