Offener Brief an Bundeskanzler Werner Faymann in Sachen Frauenministerium

Auf Initiative von Annemarie Aufreiter (Witwe von Johanna Dohnal) und Sonja Ablinger (SPÖ Frauen OÖ) haben namhafte Frauen und Männer den Brief mitunterzeichnet.

Linz (OTS) - Sehr geehrter Herr Bundeskanzler!

Mit großem Befremden stellen wir fest, dass die österreichische Bundesregierung unter Ihrer Kanzlerschaft beabsichtigt, das Frauenressort in das Bildungsministerium einzugliedern. Durch die Abschaffung des Frauenministeriums im Bundeskanzleramt mit seiner umfassenden Koordinierungskompetenz, wird die Frauenpolitik als Querschnittsmaterie abgewertet. Gleichzeitig wird ein eigenes Familienressort eingerichtet. Das ist nicht nur symbolisch eine völlig falsche Entscheidung.

Wir dürfen zur Begründung unserer Einschätzung und Ablehnung einige berufene sozialdemokratische Frauenpolitikerinnen zitieren und in Erinnerung rufen:

Gabriele Heinisch-Hosek fordert ein eigenständiges Frauenministerium, als Lobby für Frauen und Gleichstellung am 20. Juli 2004: "Für uns, für die SPÖ, ist es von größter Bedeutung, dass nach allfälligen nächsten Wahlen, wenn wir in Regierungsverantwortung kommen, es wieder ein eigenständiges Frauenministerium gibt, mit einem eigenständigen Budget." Ein solches Frauenministerium müsse sich jedes Gesetz auf die Lebenssituation der Frauen und auf soziale Auswirkungen anschauen, "denn nur so können wir sicher stellen, dass wir Frauen, die wir mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, wirklich irgendwann einmal Gleichstellung erleben können."

"Ein Frauenministerium ist nicht nur ein Recht, das man den Frauen einräumen muss, sondern es ist zutiefst vernünftig, auch ökonomisch gesehen", stellt Barbara Prammer am 14. Oktober 2006 fest.

Hoch erfreut über den Umstand, dass es in Österreich wieder ein eigenes und mit allen Kompetenzen ausgestattetes Frauenministerium geben wird, zeigte sich Wiens Stadträtin Sonja Wehsely am 10. Jänner 2007.

"Es wird wichtig sein, dass es weiter ein eigenes Frauenministerium gibt, mit einer Sozialdemokratin an der Spitze", erklärte Doris Bures am 22. September 2008.

"Das ist ein herber Schlag für Österreichs Frauen, dass die ÖVP-Frauen Familien- und Frauenagenden zusammenlegen wollen. Was nichts anderes als die Abschaffung des Frauenministeriums bedeuten würde", so SPÖ-Frauensprecherin Gisela Wurm am 23. August 2013.

"Das Frauenministerium arbeitet gezielt an Gleichstellungsmaßnahmen. Natürlich sind auch die anderen Ministerien in dieser Frage sehr wichtig, aber durch ein eigenes Ministerium wird sichergestellt, dass in diesem Bereich intensiv gearbeitet wird. Es zeigt auch, welchen Stellenwert Frauenpolitik für die politischen AkteurInnen hat", antwortet Gabriele Heinisch-Hosek im Wahlkampf 2013 auf die Frage, wieso ein eigenes Frauenministerium wichtig ist.

Johanna Dohnal würde am 14. Februar 2014 ihren 75. Geburtstag feiern. In Erinnerung an die erste österreichische Frauenministerin dürfen wir sie abschließend zitieren: "Und daher komme ich zu dem Punkt Widerstand. Was wir nach außen fordern, das müssen wir auch innen vehement einfordern. Sonst sind wir nämlich nicht glaubwürdig."

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, wir ersuchen Sie dringend, Ihre Entscheidung zu überdenken und legen Ihnen auch die Forderung des Österreichischen Frauenrings nahe, der in verschiedenen Presseaussendungen ein eigenständiges Frauenministerium, mit ausreichenden finanziellen und personellen Ressourcen einmahnte. Nur wenn die kommende Regierung Frauenpolitik seriös betreibt, kann Österreich die bisher unerfüllten verfassungsrechtlichen Verpflichtungen erfüllen und in den internationalen Gleichstellungs-Rankings endlich einen besseren Platz einnehmen.

Mit freundlichen Grüßen,

Sonja Ablinger, Frauenvorsitzende SPOÖ

Annemarie Aufreiter, Witwe von Johanna Dohnal

Dagmar Andree, Mag.a, Vorsitzende des Linzer Frauenhauses

Klaus Bergmaier, Mag., MSc, MAS, Bildungsgemeinderat Krems, Musiker Ulrike Bernauer-Birner, Mag.a, MSc, Ges. f. Frauen und Qualifikation Sonja Bettel Dr.in, Journalistin

Marianne Beyer, Psychotherapeutin

Barbara Blaha, Lektorin

Ilse Böhm, Dr.in

Zuzana Brejcha, Filmregisseurin

Edith Brösl, Dr.in, Rechtsberaterin in der Konsumentenberatung OÖ Stephan Bruckmeier, Theatermacher in Österreich, Deutschland, Kenia Birgit Buchinger, Dr.in, Sozialforscherin & Organisationsentwicklerin Uschi Christl

Bettina Csoka, Ökonomin

Andrea Maria Dusl, Filmemacherin und Autorin

Maria Edlmayr

Konstanze Eppensteiner, Dipl.Päd.in, Psychotherapeutin

Sandra Ernst Kaiser

Susanne Feigl, Dr.in, Publizistin

Susanne Füxl, SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende Freistadt,

Gerlinde McGrew-Taferl, Angestellte

Barbara Hofmann

Johanna Hoffmann, Dr.in,

Barbara Holzbauer, Mag.a, Landesgeschäftsführerin SPÖ Frauen OÖ Brigitte Hornyk, Dr.in, Vorstandsmitglied Öst. Frauenring

Gabriele Gerbasits, wirtschaftliche GF der IG Kultur Österreich Irene Gunnesch, Kulturredakteurin

Monika Jarosch, Dr.in, Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft Inge Jäger, Abg. z.NR. i.R.

Maria Jonas, Pensionistin

Veronica Kaup-Hasler, Intendantin steirischer herbst

Elisabeth Klatzer, Dr.in, Ökonomin, Wirtschaftsuniversität Wien Johanna Kühbauer, Pensionistin

Sabine Kock, Mag.a, Geschäftsführung IG Freie Theaterarbeit

Helga Konrad, Dr.in, BM a.D.

Ruth Linhart, Dr.in, Publizistin

Alenka Maly, Mag.a, Filmemacherin

Gabriele Michalitsch, MMag.a Dr.in, Politikwissenschafterin, Ökonomin Sanela Milisavljevic, Angestellte

Gabriela Mitterlehner, Mag.a, AHS Lehrerin

Uschi Mürling-Darrer, ORF Radio Ö1

Beatrix Neundlinger, Musikerin, Coach und Supervisorin

Christine Nöstlinger, Schriftstellerin

Karin Ortner, Juristin

Stefania Pitscheider Soraperra, Mag.a, Dir. Frauenmuseum Hittisau Brigitte Prachensky

Christa Pölzlbauer, Dr.in, Vorsitzende Österreichischer Frauenring Linde Prelog, Schauspielerin und Autorin

Edith Rabl, Betriebsratsvorsitzende Arbeiterkammer OÖ

Edeltraud Ranftl, Dr.in, Soziologin

Erika Rippatha, Angestellte

Eva Rossmann, Autorin

Kerstin Schrabmair-Nagy, Angestellte

Irmgard Schmidleithner, ehemalige ÖGB-Frauenvorsitzende

Eva Schuh, Mag.a, stv. Geschäftsführerin, Gewaltschutzzentrum OÖ Maria Schwarz-Schlöglmann, Mag.a, GF Gewaltschutzzentrum OÖ

Judith Schwentner, Mag.a, Abgeordnete zum Nationalrat, Sozialsprecherin, Die Grünen

Lisa Sinowatz, Mag.a, Kulturwissenschafterin

Hildegard Steger-Mauerhofer, MMag.a, Politikwissenschafterin Marie-Louise Stein, Diplompsychologin

Wilma Steinbacher, Mag.a, Soziologin, Akad. Gerontologin,

Edith Stohl, Redakteurin, Gleichstellungsbeauftragte ORF

Emmerich Tàlos, Univ.Prof. Dr.

Brigitte Theißl, Mag.a (FH), Journalistin

Anna Wall-Strasser, Mag.a, Abteilungsleiterin Betriebsseelsorge OÖ Alexandra Weiss, Dr.in, Politikwissenschafterin

Eva Woska-Nimmervoll, Mag.a, Redakteurin ORF

Almut Zillner, MSc, stv. SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende Freistadt, Anneliese Zimmermann, ehem. Landesgeschäftsführerin SPÖ Frauen OÖ

