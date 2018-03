"Am Punkt"-Spezial: Die Wahlversprechen der Regierung im Check

Mittwoch, 18. Dezember 2013, ab 21.55 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Das Versprechen noch vor Weihnachten die neue Regierung zu bilden, wurde eingehalten. Doch wie sieht es mit den Wahlversprechen aus, die in der heißen Phase des Wahlkampfes gemacht wurden? Die "Am Punkt"-Redaktion bereitet die zehn wichtigsten Wahlversprechen von Bildungsreform über Mindestlöhne bis hin zu Familienthemen auf und die Top-Journalisten Österreichs geben ihre Meinung ab, ob diese nun eingehalten oder bereits wieder gebrochen wurden. Damit gibt ATV einen kurzweiligen Überblick über das rot-schwarze Regierungsprogramm, bevor Sylvia Saringer um 22.55 Uhr Vertreter der Regierung und Opposition zur Diskussion zum Thema "Angelobt - Startschuss in den Stillstand?" in "Am Punkt" begrüßt.

"Am Punkt"-Moderatorin Sylvia Saringer präsentiert diesen Mittwoch nicht nur wie gewohnt die Diskussionssendung, sondern bereits ab 21.55 Uhr das Special "Die Wahlversprechen der Regierung im Check".

In dieser Sendung stehen die zehn wichtigsten rot-schwarzen Wahlversprechen des letzten Wahlkampfes im Mittelpunkt. Diese Themen stehen an: Mindestlöhne, Reichensteuer, Arbeitsplätze, Bildungsreform, Verwaltungsreform, Pensionsreform, neuer Stil, Familien, keine neuen Steuern und die viel zitierte Entfesselung. Was haben Rot-Schwarz dabei versprochen? Was soll nun in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt werden, was wurde bereits jetzt wieder unter den Teppich gekehrt?

Experten wie Meinungsforscher Peter Hajek, Politikexperte Thomas Hofer oder der Präsident der Österreichischen Nationalbank Claus Raidl kommentieren ebenso wie die Journalisten Daniela Kittner (Kurier), Anneliese Rohrer (Die Presse), Gernot Bauer (Profil), Michael Jungwirth (Kleine Zeitung), Kurt Kuch (News), Oliver Pink (Die Presse), Karin Strobl (Regionalmedien Austria) und Conrad Seidl (Der Standard). Sie geben ihre Meinung zu den eingespielten Beiträgen mit den Wahlversprechen von SPÖ und ÖVP ab.

Nach "Am Punkt Spezial: Die Wahlversprechen der Regierung im Check" wird Sylvia Saringer ab 22.55 Uhr die Studiogäste und Seher zum Thema "Angelobt - Startschuss in den Stillstand?" begrüßen. Und diese Diskussion verspricht Brisanz, denn noch nie ist eine rot-schwarze Regierung vor ihrem Antritt mit derart heftiger Kritik konfrontiert gewesen. Der Vorwurf: einfallslos, ambitionslos, feige. Die Oppositionsparteien fordern Neuwahlen, viele Wähler fühlen sich betrogen: Faymann und Spindelegger scheinen ihre Wahlversprechen vergessen zu haben: Ein Budgetloch macht die meisten Reformvorhaben plötzlich unmöglich - stattdessen gibt es neue Steuern, aber die Reichen werden wieder nicht zur Kasse gebeten.

"Am Punkt"-Spezial

21.55 Uhr: Die Wahlversprechen der Regierung im Check

22.55 Uhr: Diskussion zum Thema "Angelobt - Startschuss in den Stillstand?"

