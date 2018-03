Weihnachten am Wintermarkt am Riesenradplatz

Das Programm vom 24.12.2013 bis zum 28.12.2013

Wien-Prater (OTS) - Der Wintermarkt am Riesenradplatz bietet mit dem Weihnachtskonzert "Rockin' Christmas" eine musikalische Alternative oder Ergänzung zum klassischen Familienfest! Ein Ausflug am 24.12. ist aber besonders für Kinder ein spezielles Erlebnis. Die Kinder Adventure Tour garantiert stündlich Spaß und Spannung im Wiener Prater, von 13:00 bis 14:00 Uhr sorgen die ROTE NASEN Clowndoctors für gute Laune und der Coca Cola Weihnachtsmann wartet in seinem Iglu auf große und kleine Kinder.

Doch damit ist nicht Schluss - denn am Wintermarkt am Riesenradplatz geht noch bis zum 6. Jänner die Post ab. Alle die es in der Vorweihnachtszeit noch nicht geschafft haben, einen Punsch zu genießen, können dies hier nachholen und die Winterstimmung bei Live Konzerten in vollen Zügen genießen!

Infos unter: www.wintermarkt.at

Rockin' Christmas, Dienstag, 24. Dezember 2013, ab 14.00 Uhr

Max Shelly & Johnny Christmas Walterson geben sich die Ehre und rocken den Heiligen Abend. Christmas Songs im Rockmantel und Bluesklassiker präsentiert im unplugged Style mit Akustikgitarre und Bluesharp.

Gordopac, Donnerstag, 26. Dezember 2013, ab 19.00 Uhr

Mel Verez, die selbstbewusste Sängerin und Songwriterin, bekannt aus der 2. Staffel von "The Voice of Germany", wurde 1990 in Wien geboren. Sie ist bereits ein fester Bestandteil der Wiener Soulszene und konnte mit vielen namhaften Künstlern zusammenarbeiten. Auf der Bühne war Mel immer schon ein Publikumsmagnet, da ihre offene, begeisterungsfähige und coole Art die Menschen sofort mitreißt!

Chris & Ada, Freitag, 27. Dezember 2013, ab 19.00 Uhr

Ada Ceesay und Chris Harras verbinden afrikanische Grooves mit westlicher Popmusik - der wuchtige Sound der Djembe trifft auf Akustikgitarre und rockige Vocals. Die ungewöhnliche Kombination und die Symbiose dieser beiden Kulturen begeistert durch die Mischung von Rhythmik und Melodie, die zudem noch ausreichend Raum für Spontanität und überraschende, neue Klänge lässt. Ada stammt aus Gambia, Chris kommt ursprünglich aus Deutschland - beide leben in Österreich und spielen in verschiedenen Bands und Formationen. Ihr Programm erstreckt sich von der Pop- und Rockmusik der 70er über die Hits der 90er bis in die musikalische Gegenwart.

Maalo, Samstag, 28. Dezember 2013, ab 19.00 Uhr

Funk, Soul, Disco - neue Feelgood-Musik mit Songs des international preisgekrönten Wiener Produzenten Albert O. Mair aka MAALO. Seine bis zu 9-köpfige Band steht seit 2001 für extrovertierte Live-Konzerte der besonderen Art mit Bläsersection, mehrstimmigen Vocals und exzellenter Rhythmusgruppe. Wessen Beine schon immer durch Gruppen wie Earth Wind & Fire, den Jacksons oder Kool & the Gang bewegt wurden, findet hier eine Hommage an diese Ära mit frischem, qualitativ hochwertigem Material und leidenschaftlicher Spielfreude. Gleichsam laden Instrumental-Soli wie MAALOs legendäre Blues-Blockflöte, mitreißende Freestyle-Vocal-Features, Jungle-Jams und Reggae/Soul-Chiller in eine abwechslungsreiche, von akustischen Genüssen verzauberte Atmosphäre ein.

Öffnungszeiten Wintermarkt

Mo - Fr 12.00 - 22.00 Uhr

Sa, So & Feiertag 11.00 - 22.00 Uhr

24.12.2013 12.00 - 16.00 Uhr

31.12.2013/1.1.2014 12.00 - 02.00 Uhr

Infos: www.wintermarkt.at

Die Prater Service GmbH, ein Unternehmen der Stadt Wien, ist für die Verwaltung des Standortes Prater verantwortlich. Zukünftig wird sich die Prater Service GmbH vermehrt des Marketings und der Maßnahmen im Bereich der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, zur Unterstützung der Praterunternehmer und der Standortentwicklung, annehmen. Ziel der Prater Service GmbH ist die Erhöhung des Qualitätsniveaus, die Verbesserung des Erscheinungsbildes sowie die Steigerung der Attraktivität und der Wirtschaftsleistung des Vergnügungsparks.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis

Dr. Sonja Soukup

presse @ praterservice.at

Tel: 0664 844 38 99