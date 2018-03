In memoriam Peter O'Toole

"Lawrence von Arabien" am 21. Dezember in ORF 2

Wien (OTS) - Seit Mitte der 1950er Jahre war er in mehr als 80 Film-und Fernsehrollen zu sehen. Vier Golden-Globe-Awards, eine Emmy-Auszeichnung und acht Oscar-Nominierungen brachten ihm seine schauspielerischen Leistungen ein. 2003 wurde ihm der Ehren-Oscar für sein Lebenswerk zuerkannt. In memoriam Peter O'Toole, der im Alter von 81 Jahren gestorben ist, ändert ORF 2 sein Programm und zeigt am Samstag, dem 21. Dezember 2013, um 9.05 Uhr mit "Lawrence von Arabien" jenen Film, der ihm zu Weltruhm verhalf. Außerdem ist Peter O'Toole am Freitag, dem 20. Dezember, um 9.35 Uhr in ORF eins im hochkarätig besetzten Fantasy-Abenteuer "Der Sternwanderer" sowie am 1. Jänner um 16.00 Uhr in 3sat in der Komödie "King Ralph" zu sehen.

Mehr zu den Inhalten der einzelnen Filme

"Der Sternwanderer" (Freitag, 20. Dezember, 9.35 Uhr, ORF eins)

Als eine Sternschnuppe vom Himmel fällt und sich in eine junge Frau (Claire Danes) verwandelt, herrscht Aufbruchsstimmung im Reich von König Stormhold (Peter O'Toole). Die Söhne des verstorbenen Regenten begehren den vermeintlichen Schmuck für ihren Thronanspruch, während eine alte Hexe (Michelle Pfeiffer) nach dem jungfräulichen Herz des Mädchens giert, um wieder jung zu werden. Für den jungen Tristan (Charlie Cox) soll der gefallene Stern zunächst Geschenk für seine Angebetete Victoria (Sienna Miller) sein. Schließlich stellt sich aber heraus, dass die vom Himmel Gefallene selbst die Frau seines Lebens ist.

In den Hauptrollen dieses Fantasyfilms aus dem Jahr 2007 glänzt mit Peter O'Toole, Claire Danes, Michelle Pfeiffer, Charlie Cox und Robert De Niro ein hochkarätig besetztes Ensemble. Regie führte Matthew Vaughn, der gemeinsam mit Jane Goldman auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet.

"Lawrence von Arabien" (Samstag, 21. Dezember, 9.05 Uhr, ORF 2)

Kairo, 1916. Der junge Leutnant T. E. Lawrence (Peter O'Toole) wird in das Hauptquartier der britischen Armee beordert, um den Aufstand der Araber gegen die türkische Oberherrschaft zu organisieren. Es gelingt ihm, die verfeindeten arabischen Stämme unter der Führung von Prinz Feisal (Alec Guinness) zu vereinen. Doch schon bald muss er erkennen, dass das von ihm geschaffene Bündnis zu zerbrechen droht und auch die Engländer ihr Versprechen von der "Vereinten Arabischen Nation" nicht halten.

Peter O'Toole wurde als bester Hauptdarsteller für den Oscar nominiert und mit dem Golden Globe ausgezeichnet. In weiteren Rollen dieses mehrfach Oscar- und Golden-Globe-prämierten Historienfilms (1962) standen u. a. Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins und Omar Sharif vor der Kamera. Regie führte David Lean nach einem Drehbuch von Robert Bolt.

"King Ralph" (Mittwoch, 1. Jänner, 16.00 Uhr, 3sat)

Die gesamte britische Königsfamilie wird bei einem gemeinsamen Fototermin durch einen Stromschlag ausgerottet. Verzweifelt sucht der erste Privatsekretär (Peter O'Toole) gemeinsam mit Ahnenforschern nach einem blaublütigen Erbfolger. In Las Vegas schließlich werden sie fündig. So wird der durch und durch amerikanische Barpianist Ralph Jones (John Goodman), der ohne sein Wissen weitschichtig mit den Royals verwandt ist, König von England.

In den Hauptrollen dieser Komödie aus dem Jahr 1991 sind John Goodman und Peter O'Toole zu sehen. Für Regie und Drehbuch zeichnet David S. Ward verantwortlich.

