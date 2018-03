ORF Niederösterreich: Vorweihnachts- und Weihnachtsangebote in Radio und Fernshen

"Advent der Stars", "Licht ins Dunkel", weihnachtliche Erzählungen, "Christmas in Vienna" und Jahreszeiten-Brauchtum

St. Pölten (OTS) - Ab Mittwoch, 18. Dezember stimmen auf Radio Niederösterreich täglich prominente Künstler mit literarisch-musikalischen Veranstaltungen auf Weihnachten ein. Der 24. Dezember selbst steht tagsüber wieder ganz im Zeichen von "Licht ins Dunkel", am Abend sind festliche Musik und Texte zur Heiligen Nacht zu hören. Und am Christtag, 25. Dezember, steht die Aufzeichnung von "Christmas in Vienna" auf dem Programm.

*18. bis 23. Dezember:

Literarisch-Musikalisches vom "ORF NÖ-Advent der Stars"

Zum Auftakt der vorweihnachtlichen Programme auf Radio Niederösterreich ist am Mittwoch, 18. Dezember um 20.04 Uhr die Aufzeichnung eines Konzerts von Anita Horn & Band im Funkhaus St. Pölten mit dem Titel "Wunderkerzerl" zu hören.

Danach folgen die literarisch-musikalischen Programme vom "ORF NÖ-Advent der Stars" sowie das Niederösterreichische Adventsingen aus Grafenegg:

Donnerstag, 19. Dezember, 20.04 Uhr:

"Ein Fest des Lachens" - Heinz Marecek und die Gruppe BAHÖ

Freitag, 20. Dezember, 20.04 Uhr:

"Unartige Weihnachtsgeschichten" - Chris Lohner und Monika Ballwein & Band

Samstag, 21. Dezember, 20.04 Uhr:

"Und Weihnachten ist überall" - Wolfgang Böck und das Streichquartett Sonare

Sonntag, 22. Dezember, 20.04 Uhr:

"Geschichten zum Advent" - mit Brigitte Karner & Peter Simonischek

Montag, 23. Dezember, 20.04 Uhr:

"Niederösterreichisches Adventsingen" mit mehr als 80 Mitwirkenden

*Sonntag, 22. Dezember:

"Nahaufnahme" mit Abt Christian Haidinger

Zwei Tage vor dem Heiligen Abend ist der Abt des Benediktiner-Stiftes Altenburg, Christian Haidinger, von 09.04 bis 10.00 Uhr zu Gast in der Radio Niederösterreich-"Nahaufnahme".

Im Gespräch steht zum einen das weihnachtliche Geschehen aus christlicher Sicht im Mittelpunkt, zum anderen geht es auch um die Aufgaben von Klöstern und Stiften in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts.

*"Licht ins Dunkel" im Fernsehen:

Viereinhalb Stunden live aus St. Pölten

In Lokalausstiegen kommt die TV-Sendung "Licht ins Dunkel" am Montag, 23. Dezember ab 18.30 Uhr und dann am Dienstag, 24. Dezember insgesamt viereinhalb Stunden aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich in St. Pölten, und zwar von 11 bis 12 Uhr, von 14 bis 15 sowie von 16 bis 18 Uhr.

Zu den Gästen zählen auch heuer wieder Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll und Diözesanbischof DDr. Klaus Küng in der Stunde ab 11 Uhr, weiters der neue Caritas-Präsident DDr. Michael Landau nach 14 Uhr und der evangelische Superintendent Dr. Paul Weiland nach 16 Uhr.

Großspender werden symbolisch ihre Spenden für "Licht ins Dunkel" überreichen, musikalisch spannt sich der Bogen von traditioneller Stubenmusik bis zur Swing-Melodien und Klassik; mit dabei sind u.a. die Familienmusik Berger, Anita Horn, Monika Ballwein und Opernsängerin Daniela Fally - sie wird um 17 Uhr auch "Stille Nacht" singen.

*Der 24. Dezember auf Radio Niederösterreich:

"Licht ins Dunkel" und Weihnachts-Brauchtum

Auch heuer steht das Programm von Radio Niederösterreich am 24. Dezember den ganzen Tag über im Zeichen von "Licht ins Dunkel": Von 5 bis 19 Uhr werden - zunächst in "Guten Morgen NÖ", dann im Rahmen eines Thementages in zahlreichen Reportagen Hilfsprojekte aus Niederösterreich vorgestellt: Es geht um Einrichtungen für Behinderte ebenso wie um Beispiele für Soforthilfe.

Dazu kommen Studiogespräche mit Künstlern und Großspendern sowie nach 11 Uhr mit Diözesanbischof DDr. Klaus Küng und Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll.

Im Lauf des späteren Nachmittags wird auch über die letzten Weihnachtsvorbereitungen im ganzen Land und die Vorfreude der Kinder auf den Heiligen Abend berichtet, es geht um die Geschichte von Christbaum und Bescherung und um die Entstehung bzw. ursprüngliche Bedeutung verschiedener Weihnachtslieder.

Die passende Musik für diesen Tag - Schlager, Stubenmusik, die bekanntesten Weihnachtslieder und festliche Klassik - verstärkt die weihnachtliche Stimmung; "Stille Nacht, Heilige Nacht" wird erstmals um 16.57 Uhr und dann wieder um 17.57 und 18.57 Uhr zu hören sein.

Um 17.04 Uhr wird die Weihnachtsansprache von Diözesanbischof DDr. Klaus Küng ausgestrahlt, um 18.04 Uhr jene von Superintendent Mag. Paul Weiland, das Weihnachtsevangelium liest gegen 18.50 Uhr Abt Petrus Pilsinger vom Stift Seitenstetten.

*Der Heilige Abend auf Radio Niederösterreich:

Weihnachtsgeschichten und festliche Musik

Ab 19.00 Uhr begleitet Radio Niederösterreich die Hörerinnen und Hörer durch den Heiligen Abend mit den schönsten Weihnachtsliedern, gesungen von Weltstars wie Placido Domingo, José Carreras, Mahalia Jackson und den Wiener Sängerknaben. Dazu kommt festliche Instrumentalmusik u.a. von Mozart, Vivaldi, Bach und Beethoven, aber auch traditionelle Stubenmusik.

Bekannte Schauspieler lesen bekannte und neue Weihnachtsgeschichten - unter anderem Karl Merkatz, Iris Berben, Hans Joachim Kulenkampff, Senta Berger, Michael Heltau und Ludwig Hirsch.

Um 23.45 Uhr beginnt schließlich die Mitternachtsmette, die diesmal aus der Pfarrkirche von St. Valentin im Mostviertel übertragen wird. Zur Aufführung gelangt die "Kleine deutsche Weihnachtsmesse" von Johann Simon Kreuzpointner.

*Der Christtag auf Radio Niederösterreich:

Opernstars bei "Christmas in Vienna"

Um 10.00 Uhr wird der katholische Gottesdienst aus Fulpmes in Tirol übertragen, um 11.00 Uhr beginnt der Christtags-Frühschoppen aus der Steiermark.

Nach 20.00 Uhr sendet Radio Niederösterreich die Aufzeichnung des diesjährigen Konzertes "Christmas in Vienna" aus dem Wiener Konzerthaus. Mit weihnachtlichen Liedern aus aller Welt zu hören sind internationale Stars wie Angelika Kirchschlager und Anna Prohaska, Luca Pisaroni und Joel Prieto sowie die Wiener Sängerknaben und die Wiener Singakademie. Es spielt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien.

*Der Stefanitag auf Radio Niederösterreich:

Brauchtum zur Weihnachtszeit und Benefizkonzert

In einem "Radio NÖ-spezial am Feiertag" steht von 09.04 bis 10.00 Uhr "Brauchtum zwischen den Jahren" im Mittelpunkt - es geht um alte (und in Niederösterreich teilweise erst vor kurzem wieder belebte) Traditionen, vom Ausräuchern von Haus und Hof bis zur Kripperlroas.

Um 20.04 Uhr steht die Aufzeichnung eines Benefizkonzertes zugunsten rumänischer Waisenkinder aus dem Stift Melk auf dem Programm: Das Ensemble Pentatonica aus Rumänien spielt Folklore und Klassik, Spirituals, Evergreens sowie Weihnachtslieder aus aller Welt.

