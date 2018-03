Petrovic: TTIP gefährdet gentechnikfreies Niederösterreich

Grüne Niederösterreich wollen Sondersitzung im EU-Ausschuss

St. Pölten (OTS) - Derzeit verhandeln VertreterInnen der Europäischen Union mit der US-Regierung über das TTIP-Freihandelsabkommen (Transatlantic-Trade-and-Investment-Partnership-Abkommen). Dieses Abkommen hat die Abschaffung von "nicht-tarifären Handelshemmnissen" zum Inhalt und kann für Niederösterreich verheerende Auswirkungen haben.

Madeleine Petrovic, Klubobfrau der Grünen im NÖ Landtag, schlägt daher Alarm: "Durchgesickerte Papiere zeigen, dass die größten Wünsche der Konzerne bedient werden sollen: Hormonfleisch, Fracking, Gentechnik im Essen, mangelnder Datenschutz und eine privatisierte Wasserversorgung sollen in Europa vorangetrieben werden. Die Interessen der KonsumentInnen treten bei den Verhandlungen hinter verschlossenen Türen völlig in den Hintergrund", so Petrovic.

Die Grüne fürchtet, dass so lang erkämpfte Standards verloren gehen bzw. gesenkt werden. "Wenn Gentechnik als Handelshemmnis eingestuft wird, war der Kampf für Gentechnikfreiheit umsonst. Was passiert dann mit den gentechnikfreien Regionen in Niederösterreich? Was wird aus ,so schmeckt Niederösterreich'? Wenn das Freihandelsabkommen allein im Sinne mächtiger Konzerne geschlossen wird, wird auch dem Fracking in Niederösterreich Tür und Tor geöffnet", warnt Madeleine Petrovic. Die Grüne macht nun VP-Landesrat Pernkopf und LH Pröll in Form einer parlamentarischen Anfrage auf die Risiken für Niederösterreich aufmerksam. Darüber hinaus soll Landtagspräsident Penz rasch einen EU-Ausschuss einberufen, der klären soll, wie die Interessen Niederösterreichs gewahrt bleiben, wenn das TTIP-Abkommen Gentechnik und Fracking als Handelshemmnis einstuft.

