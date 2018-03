"profil online": Nationalbank warnt vor Hypo-Pleite

Vertraulicher Brief von Gouverneur Nowotny an Finanzministerium: "Ungeordnete Abwicklung" würde Schaden bis zu 26 Milliarden Euro verursachen

Wien (OTS) - Wie "profil online" unter Berufung auf ein vertrauliches Schreiben der Nationalbank an das Finanzministerium vom 19. November 2013 berichtet, warnen Gouverneur Ewald Nowotny und dessen Vize Andreas Ittner eindringlich vor den Konsequenzen einer Insolvenz der Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (das Schreiben erging wenige Tage, bevor die Republik weitere 1,05 Milliarden Euro Kapital zuschoss). Da heißt es: "Sollten keine weiteren Kapitalmaßnahmen gesetzt und in weiterer Folge eine ungeordnete Abwicklung eintreten, würde dies ... zu Verlusten für Eigenkapitalgeber (die Republik, Anm.), Nachranggläubiger (die Anleihegläubiger, Anm.) und Gewährträger (die Republik und das Land Kärnten, Anm.) in Höhe von bis zu 16 Mrd. EUR führen." Die Notenbank befürchtet darüber hinaus auch Konsequenzen für die Pfandbriefstelle der österreichischen Hypobanken, welcher die Hypo Alpe-Adria zuletzt 1,2 Milliarden Euro schuldete: "Die Verluste müssten von den anderen Landeshypothekenbanken solidarisch getragen werden, wobei die Verlustzuweisung bei drei Landeshypothekenbanken zu einer sofortigen Unterschreitung der regulatorischen Eigenmittelanforderung führen würde." Unter Berücksichtigung einer drohenden Insolvenz des Landes Kärnten rechnen Nowotny und Ittner mit "Folgekosten für die kommenden drei Jahre von rund 6 bis 8 Mrd. EUR."

Überdies sei bei einer "ungeordneten Abwicklung" mit einem "Ratingdowngrade der österreichischen Banken und dadurch erhöhten Refinanzierungskosten" zu rechnen: "Unter der Annahme einer Verteuerung der Refinanzierung am Kapitalmarkt um 200 Bps (Basispunkte, Anm.) würde dies alleine bei den Top 5-Bankengruppen in den kommenden drei Jahren zu Zusatzkosten von ca. 1,8 Mrd. EUR führen."

In Summe würde eine Hypo-Insolvenz laut OeNB also einen volkswirtschaftlichen in einer Größenordnung von bis zu 26 Milliarden bis 2016 nach sich ziehen. Wie und vor allem auf welcher Basis die OeNB diese Summen errechnet hat, erschließt sich aus dem Papier nicht.

