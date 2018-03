"Frisch gekocht" mit Elisabeth Engstler

Ab 7. Jänner 2014 in ORF 2

Wien (OTS) - Frisch, köstlich, vielseitig und regional präsentiert sich "Frisch gekocht" ab Jänner in ORF 2. Für frischen Wind in der ORF-TV-Küche sorgt Elisabeth Engstler, die als "Frisch gekocht"-Präsentatorin der ersten Stunde sowie als passionierte Hobbyköchin ab 7. Jänner 2014, jeweils Montag bis Freitag um 14.00 Uhr in ORF 2, monatlich einen Spitzenkoch bzw. eine Spitzenköchin aus allen neun Bundesländern begrüßt. Gemeinsam mit dem jeweiligen Profi - den Anfang macht Konstantin Fillipou für Wien - werden pro Sendung zwei Rezepte umgesetzt, eines davon steuert Elisabeth Engstler selbst bei. Neben praktischen und vor allem auch alltagstauglichen Gerichten werden auch neue Kochtrends, Küchenlinien sowie Koch-Basics thematisiert und den Zuschauerinnen und Zuschauern nähergebracht. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auch auf frische, regionale und saisonale Gerichte gelegt werden. Aus dieser Symbiose entsteht ein Team, das jeweils einen Monat lang ein Bundesland in den Mittelpunkt rückt. Doch auch das bewährte "Frisch gekocht"-Duo Andi & Alex bleibt dem Publikum erhalten: und zwar in Spezialsendungen, die sich auf das jeweilige Bundesland beziehen und darüber hinaus saisonale Themen wie Grillen oder Ostern aufgreifen.

ORF-Unterhaltungschef Edgar Böhm: "Mit 'Frisch gekocht' schlagen wir ab Jänner ein neues Kapitel einer langen und sehr erfolgreichen TV-Produktion auf. Ein Format, das sich seit 14 Jahren mit mehr als 3.000 Sendungen hält - das ist in der schnelllebigen Medienwelt etwas Besonderes. 'Frisch gekocht' ist eine der großen Marken im ORF. Wichtig ist es aber auch diese Marke zu pflegen, weiterzuentwickeln und immer wieder neu zu interpretieren. Mit Elisabeth Engstler kehrt DIE Moderatorin zurück, die vor vielen Jahren 'Frisch gekocht' aus der Taufe gehoben und bereits rund 200 Sendungen der beliebten ORF-Kochshow moderiert hat."

Elisabeth Engstler: "Es ist wunderschön, zu der Sendung zurückzukehren, die ich damals aus der Taufe gehoben habe. Als Mutter einer zwölfjährigen Tochter hab ich jetzt noch mehr ein Auge auf die leichte, gesunde und vor allem einfache, aber auch raffinierte Küche." Und weiter: "In dieser Küche fühle ich mich besonders wohl, weil sie ähnelt extrem meiner eigenen Küche. Besonders wichtig ist für mich die Küchenbank, weil das der beste Ort zum Philosophieren ist."

Neun Bundesländer - neun Starköche bei "Frisch gekocht"

Von Montag bis Donnerstag kocht Elisabeth Engstler jeweils ein leicht zuzubereitendes und saisonales Gericht. Der jeweilige Starkoch bereitet parallel dazu auch ein Gericht ganz nach seinem Geschmack zu. Am Freitag stehen die Gastgeberin und der Profikoch dann gemeinsam hinter dem Herd und bereiten zusammen ein dreigängiges Menü zu.

Wien: Konstantin Filippou, Konstantin Filippou in Wien

Vorarlberg: Denise Amann, St'ill in Feldkirch

Kärnten: Andrea Grossmann, Hotel Elisabeth, Pörtschach

Salzburg: Andreas Döllerer, Döllerer's Genießerrestaurant, Golling Burgenland: Walter Eselböck, Taubenkobel, Schützen

Tirol: Simon Taxacher, Rosengarten, Kirchberg

Niederösterreich: Lisl Wagner-Bacher, Landhaus Bacher, Mautern Steiermark: Richard Rauch, Steirawirt, Trautmannsdorf Oberösterreich: Lukas Kapeller, Kapeller, Steyr

Der erste Starkoch, der an der Seite von Elisabeth Engstler kocht ist Konstantin Filippou: Die Küche von Konstantin Alexander Filippou ist puristisch, geradlinig und geprägt von einer unbändigen Leidenschaft für das Produkt und den reinen Geschmack. Seine Küche entspricht seinem multikulturellen Background und ist für ihn ein kreativer Prozess, der niemals zu Ende ist. In seinem ersten eigenen Restaurant in Wien präsentiert Konstantin Filippou seinen eigenen Stil, seine unbändige Koch-Leidenschaft und kulinarische Kompositionen aus seinen "beiden Welten".

"Frisch gekocht" ist als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

