"Mein Rom": ORF-Korrespondentin Mathilde Schwabeneder porträtiert "ihre Stadt" am 18. Dezember im "Weltjournal"

Danach: "WELTjournal +: "Italien sehen und leiden"

Mit "Mein Rom" steht im ORF-Auslandsmagazin "Weltjournal" - präsentiert von Eugen Freund - am Mittwoch, dem 18. Dezember 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 die vorläufig letzte Folge der Städteporträt-Reihe auf dem Programm, in der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten ihre Stadt auf etwas andere Art, als man sie aus den Nachrichten kennt, präsentieren.

Nach Mathilde Schwabeneders Rom-Porträt folgt mit "Italien sehen und leiden" um 23.05 Uhr ein unterhaltsames "Weltjournal +" über die besten und schlimmsten Seiten des bei den Österreichern so beliebten Nachbarn Italien.

Weltjournal: "Mein Rom"

Rom - die Stadt, in die alle Wege führen, die Ewige, in der jeder Spaziergang zu einer Zeitreise wird. Und die selbst für ausgewiesene Kenner regelmäßig unentdeckte Winkel zutage fördert. Laut, hektisch, immer ein wenig dramatisch und niemals langweilig. Hier ist die Heimat der ältesten Diasporagemeinde der Welt, hier entstand das italienische Kino und damit das europäische Hollywood Cinecittà. Rom, das ist aber auch Mode und gutes Essen. Und als einzige Stadt der Welt hat sie einen eigenen Staat auf ihrem Territorium - den Vatikan, Zentrum der katholischen Welt und Hort unermesslicher Kunstschätze. Rom im Blickpunkt von Mathilde Schwabeneder.

WELTjournal +: "Italien sehen und leiden"

Aus Johann Wolfgang von Goethes "Italienischer Reise" stammt es, das Zitat "Vedi Napoli e poi muori - Neapel sehen und sterben". In Anlehnung an dieses Zitat haben die beiden Journalisten Luca Ragazzi und Gustav Hofer ihr Heimatland sehr kritisch unter die Lupe genommen. Als den beiden Dokumentarfilmern, die miteinander in Rom eine Wohnung teilen, der Mietvertrag gekündigt wird, stellt sich die Frage: Bleiben oder in die neue hippe Hauptstadt Berlin übersiedeln? Der Südtiroler Gustav Hofer plädiert für Berlin, denn er hat genug von Arbeits- und Perspektivlosigkeit, Korruption und dem ruinierten Image Italiens durch die peinlichen Auftritte Silvio Berlusconis. Der Römer Luca Ragazzi hält dagegen und kann sich nicht vorstellen, seinen Espresso in Zukunft in Deutschland zu trinken. Gemeinsam begeben sie sich in einem alten Fiat 500 auf eine Rundreise durch Italien, um Argumente fürs Gehen oder Bleiben zu sammeln.

