Rauchmelder auch unter den Christbaum

Rauchmelder sind als Lebensretter auch Weihnachtsgeschenk ideal

Wien (OTS) - "Rauchmelder retten Leben! Deswegen werden Rauchmelder auch von den Feuerwehren empfohlen", weist Günter Rittinger, Brandschutzexperte der SITAS, auf die Wichtigkeit und Notwendigkeit von Rauchmeldern hin. "Gerade die neueste Generation von Rauchmeldern mit fest eingebauter 10 Jahresbatterie und 10 Jahren Garantie auf Gerät und Batterie sind ein ideales Geschenk."

Eltern, die mehr Sicherheit für Ihre Kinder haben wollen, Familien, die an ihre Verwandten denken oder einfach als Geschenk für Freunde und Kollegen oder Geschäftspartner - ein Rauchwarnmelder kann nie verkehrt sein. Gerade in der Adventszeit müssen Feuerwehren öfters als sonst zu Bränden ausrücken. Mit dem Einsatz von Rauchmeldern wird durch die frühe Alarmierung wertvolle Zeit gewonnen. Und die Rauchmelder mit der Langzeitbatterie benötigen über die gesamte Lebensdauer des Rauchmelders von 10 Jahren weder einen Batterietausch noch sonst ein Service.

"Als Faustregel für die Minimalausrüstung und Montage in Haus und Wohnung gilt pro Etage ein Rauchmelder im Flur und je einer in den Schlafräumen", führt Rittinger weiter aus. "Rauchmelder lassen sich ohne viel handwerkliches Geschick an der Decke montieren. Eine Online Bestellung unter www.rauchmeldershop.at in den nächsten beiden tagen ermöglicht die Zustellung noch vor dem Heiligen Abend. Warum also nicht kleine Lebensretter schenken", schloß Rittinger.

Über SITAS:

Die Firma SITAS Handelsgesellschaft ist seit über 15 Jahren als Brandschutzfachhandelsunternehmern in Österreich aktiv. Alle Brandschutzprodukte sind unkompliziert auch Online -www.rauchmeldershop.at - erhältlich.

