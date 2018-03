Frauenberger zum Internationalen Tag der MigrantInnen: Integrationspolitik weiterdenken

"Ziel ist es, den sozialen Aufstieg aller zu gestalten"

Wien (OTS) - Integrationspolitik ein Stück weiterzudenken, fordert die Wiener Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger anlässlich des morgigen Internationalen Tages der MigrantInnen. "In Österreich leben Menschen mit verschiedensten Geburtsorten, vielfältigen Lebens- und Liebesweisen, unterschiedlichen Bildungsabschlüssen, zahlreichen Muttersprachen sowie jedes erdenklichen Alters. Visionäre Integrationspolitik muss all diese Umstände anerkennen und zum Ziel haben, die Zukunft der jeweiligen Gesellschaft gemeinsam zu bauen. Es geht um Inklusion", erklärt Frauenberger.

Die Stadt Wien habe, so die Stadträtin weiter, ihre Politik in diesem Bereich schon länger neu ausgerichtet und würde auch im kommenden Jahr einen Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung in Richtung Inklusion legen. "Wenn es unser Ziel ist, die Stadt gemeinsam zu gestalten, dann müssen wir auch allen das richtige Werkzeug dazu in die Hand geben. Der Schlüssel dafür ist Bildung", ist die Integrationspolitikerin überzeugt. Frauenberger stützt sich dabei unter anderem auf die Ergebnisse des regelmäßig durchgeführten Integrationsmonitorings der Bundeshauptstadt: "Nicht die örtliche, sondern die soziale Herkunft ist für die positive Entwicklung der eigenen Biografie entscheidend, das zeigt der Wiener Integrationsmonitor ganz klar. Verstärkt auf Bildung zu setzen bedeutet den sozialen Aufstieg aller zu gestalten."

Kleinprojektfördertopf unterstützt Vereine bei der Realisierung von Projekten

Unter dem Titel "Inklusion durch Bildung" setzt die Integrations-und Diversitätsabteilung (MA 17) der Stadt im Jahr 2014 nicht nur eigene Initiativen, sondern unterstützt auch Vereine und Organisationen finanziell bei der Realisierung ihrer Projekte. Die Mittel des dementsprechenden Fördertopfes wurden in der letzten Gemeinderatssitzung genehmigt. "Damit arbeiten wir gemeinsam mit verschiedenen PartnerInnen an einem Thema, das zentral für die Zukunft der Stadt ist", so Sandra Frauenberger. (Schluss) bea

