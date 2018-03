SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH zum Regierungsprogramm: Einige gute Ansätze, aber ausbaufähig

Wien (OTS) - "Wir erkennen im Regierungsprogramm durchaus einige gute Ansätze, viele wichtige Fragen bleiben jedoch unbeantwortet", so Wolfgang Gruber, Vorstandsvorsitzender der SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH. Vor allem die Schwerpunkte in den Bereichen Pflege und Elementarpädagogik sind positiv hervorzuheben. Auch das Bekenntnis zur Inklusion von Menschen mit Behinderung ist richtig und gut. Es fehlt jedoch an vielen Stellen des Programms an konkreten Umsetzungsideen und an der Bereitschaft zu einem langfristigen Wandel, etwa in der Pflegefinanzierung. Der Finanzierungsvorbehalt schafft zudem grundsätzliche Unsicherheit.

Wolfgang Gruber: "Wir wünschen uns von der neuen Regierung, dass das enorme Potenzial der österreichischen Gesundheits- und Sozialbranche anerkannt wird. Die gesamte Branche setzt wichtige Beschäftigungsimpulse und arbeitet tagtäglich für das soziale Miteinander im Land. Investitionen in den Sozialbereich machen sich wirklich bezahlt."

