Ö1-Promi-Quiz: 10.969 Euro für "Licht ins Dunkel"

Wien (OTS) - Auf höchst unterhaltsame Weise rätselten am dritten Adventsonntag (15.12.) Vea Kaiser, Marianne Mendt, Cornelius Obonya und Michael Ostrowski beim Ö1-Quiz "gehört.gewusst." zu Gunsten von "Licht ins Dunkel". Im Rahmen der Veranstaltung im RadioKulturhaus konnten 10.969 Euro für das Ö1-Projekt "MOMO" erlöst werden.

Im Advent findet eine Ausgabe des beliebten Ö1-Quiz "gehört.gewusst." schon traditionell live im RadioKulturhaus statt. Vier Prominente - Jungautorin Vea Kaiser, Publikumsliebling Marianne Mendt und die Bühnen- und Filmstars Cornelius Obonya und Michael Ostrowski - stellten sich heuer den kniffligen Fragen der Moderatoren Doris Glaser und Bernhard Fellinger.

Insgesamt erspielten die Promis 7.800 Euro für "Licht ins Dunkel" - Casinos Austria erhöhte den Betrag am Ende der Sendung auf 10.000 Euro. Weitere 969 Euro wurden mit mitgebrachten Spenden der Quiz-Kandidaten lukriert: Im Anschluss an die Live-Sendung konnte das Publikum an einer Verlosung handsignierter Bücher und DVDs der prominenten Gäste teilnehmen. Die insgesamt 10.969 Euro kommen dem Ö1-Projekt "MOMO" zu Gute.

MOMO - Wiens mobiles Kinderhospiz ist eine Initiative von Caritas, Caritas Socialis (CS Hospiz Rennweg) und der mobilen Kinderkrankenpflege MOKI Wien und begleitet schwerstkranke Kinder und deren Familien, organisiert medizinische und pflegerische Betreuung, psychische und soziale Beratung, Hilfe für die Geschwister und Angehörigen und vieles mehr. Hörerinnen und Hörer, die dieses Vorhaben unterstützen wollen, können auf dem Spendenerlagschein für "Licht ins Dunkel" bzw. im Internet (lichtinsdunkel.ORF.at) die Bezeichnung "Ö1" hinzufügen oder an den Spendentelefonen (0800 24 12 13) erklären, dass sie für das Ö1-Projekt spenden möchten - dann wird ihre Spende ausschließlich diesem Projekt zugeführt.

