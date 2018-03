WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Wir haben vor der Zukunft keine Angst - von Thomas Pressberger

Die Herausforderungen an den Handel werden im nächsten Jahr nicht weniger

Wien (OTS) - Manchmal gibt es vor Weihnachten gute Nachrichten, manchmal schlechte. Heuer sind es gute. Der Handel kann sich freuen, denn das Weihnachtsgeschäft kommt in die Gänge. Die verhaltene Stimmung der ersten Einkaufstage hat sich in Optimismus gewandelt, mittlerweile rechnen Marktforscher mit einem nominellen Umsatzplus von rund zwei Prozent. Kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen, denn die Herausforderungen der Handelsunternehmer werden im kommenden Jahr nicht kleiner. Große Wünsche an die neue Regierung hat der Handel nicht, unter anderem auch deshalb, weil von ihr auch weiterhin keine großen Würfe, Visionen oder Maßnahmen zu erwarten sind. Lediglich eine Bitte: keine neuen Steuern, Schwächung der Kaufkraft oder ähnlicher Unfug. Dabei gäbe es auf administrativer und wirtschaftlicher Seite einiges anzupacken, vor allem was Regelungen und Abgaben betrifft.

Bei der Schwarz-Weiß-Regelung (ein Mitarbeiter, der an einem Samstagnachmittag arbeitet, muss am nächsten freihaben) ist es zwar zu einer Erleichterung gekommen (das muss jetzt nur über das Jahr gerechnet so sein) die Belastungen der Unternehmer sind jedoch nicht geringer geworden. Der Überstundenzuschlag mit 70 Prozent ab 18:30 Uhr und 100 Prozent ab 20 Uhr ist vor allem für kleinere Unternehmen finanziell kaum zu verkraften. Viele können die maximale Ladenöffnung werktags bis 21 Uhr allein deshalb gar nicht mehr wahrnehmen. Eine Sonntagsöffnung ist dadurch auch im ersten Bezirk für viele eine Utopie. Ob das gewollt von der Gewerkschaft so ausverhandelt wurde, sei dahingestellt.

Da in oben erwähnten Belangen auch 2014 nicht viel Bewegung zu erwarten ist, müssen Unternehmer die Sache selber in die Hand nehmen und nach Effizienzpotenzialen suchen. Das wichtigste Thema ist Aus-und Weiterbildung. Die Kunden kommen immer öfter dermaßen gut informiert ins Geschäft, dass sogar Top-Verkäufer ins Schwitzen geraten. Online wird immer mehr zum Muss. Zwar sind schon viele kreative Unternehmer aufgesprungen, doch gibt es noch genug Aufholbedarf. Wer selber keine Zeit für Strategieerstellung hat, kann sich Tipps bei Roadshows oder Schulungen bei Interessensvertretern holen. Wer das befolgt, kann sich den Optimisten in der Branche anschließen, denn es gibt genug, die sagen: "Wir haben vor der Zukunft keine Angst."

