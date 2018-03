Far East Energy kündigt 42-prozentige Gaspreiserhöhung für 2014 an und veröffentlicht aktuelle Meldungen zum Betriebsgeschehen

Houston (ots/PRNewswire) - Die Far East Energy Corporation, der im Produktionsbeteiligungsvertrag (Production Sharing Contract, PSC) zur Gewinnung von Kohleflözgas (CBM) im Shouyang Block in der Provinz Shanxi (Volksrepublik China) genannte Betreiber mit Börsennotierung in den USA, gab heute bekannt, dass das Unternehmen immer größere Gasmengen produziert und den Gasabsatzpreis ab dem 1. Januar 2014 deutlich erhöhen wird.

Ab 2014 wird sich der im 20-jährigen Take-or-Pay-Vertrag mit Shanxi Provincial Guoxin (SPG) festgeschriebene Basisabsatzpreis für Gas von Far East Energy auf 1,7 RMB/m(3) belaufen, was 7,90 USD/Mcf entspricht. Im Vergleich zum aktuellen Absatzpreis von 1,2 RMB/m(3) (5,58 USD/Mcf) ergibt sich folglich eine Preiserhöhung von 42 %. Da CBM-Preise unabhängig von den innerstaatlichen Preisvorgaben ausgehandelt werden, ist die Geschäftsleitung davon überzeugt, dass diese Preiserhöhung ein Zeichen für die hohe und weiter steigende Nachfrage nach Erdgas aus der Provinz Shanxi ist. Zudem verfolgt die Provinz die Absicht, bei ihrem Energiemix fortan verstärkt auf Gas zu setzen.

Die zum erhöhten Basispreis hinzukommende Subvention von 0,25 RMB/m(3 )bedeutet, dass sich der Gesamtpreis für produziertes Gas im Jahr 2014 auf 9,07 USD/Mcf belaufen wird. Sollten sich die früheren Äußerungen verschiedener Regierungsquellen bewahrheiten und die Subventionen tatsächlich auf 0,65 RMB/m(3) erhöht werden, würde der Preis von Far East Energy auf etwa 10,93 USD/Mcf steigen. Auf Basis des derzeitigen Wechselkurses von RMB und USD käme dies einer 62-prozentigen Erhöhung gegenüber dem aktuellen Gaspreis gleich.

CEO Mike McElwrath erklärte diesbezüglich Folgendes: "Dies ist ganz offensichtlich ein außergewöhnlich hoher Gaspreis und wir sind CUCBM für die Unterstützung im Rahmen der jüngsten Preisverhandlungen sehr dankbar. Dies wäre in aller Welt ein außergewöhnlicher Preis für auf dem Festland gewonnenes Gas und dieser Erfolg freut uns wirklich sehr. Die neue Preisgestaltung ist ein Zeichen für die steigende chinesische Nachfrage nach Erdgas aus dem Inland. Derzeit nehmen Haushalte, städtische Fahrzeugflotten und die Industrie zunehmend Abstand von kostspieligeren und/oder umweltschädlicheren Energieträgern wie Kohle, Diesel und Heizöl und steigen stattdessen auf Erdgas um. In Shouyang und Umgebung sieht man bereits, welch positive Auswirkungen unser Gas für lokale Haushalte bedeutet. Die Anwohner sind sehr zufrieden, Zugang zu einem sauberen Energieträger aus dem Inland zu haben. Der Trend zeigt bei chinesischen Erdgaspreisen nach oben und Far East ist bestens aufgestellt, um von diesen aktuellen Preiserhöhungen zu profitieren."

Ergänzend zur Meldung vom 12. Dezember, derzufolge die Gasproduktion bei 1.034.038 Kubikfuß pro Tag (1.034 Mcf/T) lag, gibt das Unternehmen nun bekannt, dass am 15. Dezember eine Produktionsmenge von 1.157.967 Kubikfuß pro Tag (1.158 Mcf/T) erzielt wurde.

