ELECTRIC CHURCH presented by T-Mobile

Wien (OTS) - Moses 2, 18: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Deshalb präsentiert am 20. Dezember 2013 T-Mobile gemeinsam mit der Peterskirche die ELECTRIC CHURCH - ab 22 Uhr verwandelt sich die Stadtpfarrkirche für eineinhalb Stunden in einen Ort, der das alte Testament völlig neu interpretiert. Dass danach noch in der Garage X weitergefeiert wird, ist so sicher wie das Amen im Gebet.

Wenn die Peterskirche für einen Abend zur Electric Church wird, dann ist ein überwältigendes Erlebnis garantiert. Traditionelle und moderne Töne gepaart mit Visuals im Spiel mit Kirchenmalereien und Kunst eröffnen eine völlig neue Wahrnehmung in den kirchlichen Gemäuern.

Geboten werden Interpretationen von Szenen aus dem alten Testament. Alle konzipiert, komponiert und interpretiert von Star-DJ und Produzent Sergio Flores. Er begeistert die weltweite Community seit Jahrzenten sowohl mit seinen groovigen Tracks für die besten Elektronik-Labels (Defected) als auch die Anhänger des anspruchsvollen Kommerz mit seinen höchst erfolgreichen Pop-Produktionen für Künstler wie Kylie Minogue oder Tom Jones. Aufgeführt werden eigens erstellte Tracks, Lieder und Szenerien, zu denen die Künstler von Ausschnitten der fünf Bücher Mose inspiriert wurden. Die Stücke oszillieren zwischen Elektronik und Soul, Klassik und Dance und zeigen so sowohl die Bandbreite des Musikers Sergio Flores als auch die der zitierten Geschichten auf.

Die passenden visuellen Welten in der Peterskirche werden von Österreichs Ausnahme-Videoartist Fritz Fitzke gestaltet.

Direkt im Anschluss findet ab 23:30 Uhr die Aftershow Party mit den DJs Sergio Flores und Jens Timber im Theater Garage X am Petersplatz statt.

Ihr Kommen haben auch Nik Berger, Prof. Ernst Fuchs, Anni Fuchs, Vadim Garbuzo, Elvyra Geyer, Slim Heli, Anna Huber, Reinhard Jesionek, Nhut La Hong, Diana Lueger, Kurt Mann, Martin Meister, Kathrin Menzinger, Christina Noélle, Lukas Perman, Anelia Peschev, Martin Siebenbrunner, Marjan Shaki, Artur Worseg und Alexander Wussow angekündigt.

ELECTRIC CHURCH unter Mitwirkung von:

Sergio Flores - Electronica, Keyboards, Vocoder, Backing Vocals

Katharina Wollmann (Gewinnerin des Joe Zawinul "Z" Awards) - Vocals Thomas Kugi (Karl Ratzer, Dobrek Brasil, Pedro Tagliani) - Sax Umberto Gollini - Organ, Synths Streicherensemble mit Luka und Lara Kusztrich Sänger des Chors der Peterskirche ...und einem Special Surprise Guest als Male Vocalist.

Verantwortlich für Konzeption & Umsetzung zeichnet die Stargate Group.

HARDFACTS

Electric Church 22:00 - 23:30 Uhr

Peterskirche - Petersplatz, 1010 Wien: http://goo.gl/maps/VYpBT Aftershow Party 23:30 - 05:00 Uhr

Theater Garage X - Petersplatz 1, 1010 Wien: http://goo.gl/maps/bT79o

Achtung: Die Veranstaltung ist nicht öffentlich zugängig. Der Zugang erfolgt ausschließlich über die Registrierungsplattform für T-Mobile Kunden auf www.t-mobile.at/church

Weitere Tickets werden auf der Facebook-Seite verlost:

www.facebook.at/musikverbindetuns

Bildlink: https://www.dropbox.com/sh/khy9fe715bqx3d4/QMB9m-540_

Rückfragen & Kontakt:

HEROES & HEROINES GmbH

JOHANNA BOCH

Schottenfeldgasse 76|1070 Wien

Tel.: 0043-650-31 18 331

johanna @ heroes-heroines.com

heroes-heroines.com