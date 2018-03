Stronach/Vetter: Parlamentarische Anfrage zu vorzeitiger Vertragsverlängerung des Wiener Zeitung Chefredakteurs

Steuerzahler haben das Recht auf Transparenz bezüglich der Mittelverwendung

Wien (OTS) - Team Stronach Abg. Dr. Georg Vetter hat eine parlamentarische Anfrage an Bundeskanzler Werner Faymann betreffend Verlängerung der Laufzeit des Vertrages des Chefredakteurs der Wiener Zeitung eingebracht. "Laut Berichten aus gut informierten Kreisen soll der Vertrag des Wiener Zeitung Chefredakteurs, der laut Gesetz vom Bundeskanzler zu bestellen ist, schon fast ein Jahr vor Ablauf der Vertragsdauer verlängert worden sein bzw. in den nächsten Wochen verlängert werden, was völlig unüblich ist", berichtet Vetter.

Das Team Stronach will in seiner Anfrage im Sinne der Transparenz wissen, ob es stimmt, dass der Chefredakteursposten ohne öffentliche Ausschreibung besetzt wird, der aktuelle Chefredakteur entgegen der bisherigen Usancen einen unbefristeten Vertrag erhält und wie hoch dessen Gesamtbezüge im Vergleich zu seinen Vorgängern sind. Weiters interessiert das Team Stronach die Höhe der verkauften Auflage in den Jahren 2005 bis 2013. "Die Wiener Zeitung ist das Amtsblatt der Republik und wird vom Bundeskanzleramt sowohl finanziell als auch personell gesteuert. Daher haben die Steuerzahler das Recht auf Transparenz bezüglich der Mittelverwendung", so Vetter.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at