Breitbandmilliarde muss den Wettbewerb fördern

Der wettbewerbsfördernde Einsatz der versprochenen Breitbandmilliarde ist der Weg zu einer florierenden Telekommunikationslandschaft und nicht die Deregulierung

Wien (OTS) - "Bei der seit Jahren anhaltenden Remonopolisierungstendenz, würde eine Deregulierung des Marktes der alternativen Branche den letzten Stoß versetzen", sagt VAT-Präsident Alfred Pufitsch als Reaktion auf die heute aufgestellte Forderung der A1 Telekom Austria. "Die Mitglieder des VAT sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass in Österreich Telekommunikationsdienste von hoher Qualität zu europaweit einzigartigen Preisen angeboten werden -eine Deregulierung des Marktes würde diesem Trend stark entgegenwirken."

Von der Politik erwartet sich der VAT, dass die im Regierungsprogramm angekündigte "Digitale Offensive" auch tatsächlich umgesetzt wird. Von so einer Offensive haben alle Betreiber zu profitieren und eventuelle Förderungen sollen so eingesetzt werden, dass es zu einer Wettbewerbsförderung und nicht zur Schaffung weiterer Monopol-Inseln kommt. Pufitsch betont, dass der VAT im Hinblick auf die Wichtigkeit des Breitbandausbaus für den Standort Österreich, für eine Vergabepraxis eintritt, die allen am Markt tätigen Unternehmen zu Gute kommt und nicht den Monopolisten weiter stärkt. "Nur der Wettbewerb kann EndkundInnen besseres Service sowie mehr Angebot durch mehr Wahlmöglichkeiten und letztendlich auch niedrige Preise garantieren."

Verband Alternativer Telekom-Netzbetreiber (VAT)

Der 1997 aufgrund der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes gegründete VAT, repräsentiert alle wesentlichen am österreichischen Markt tätigen alternativen Fest- und Mobilnetzbetreiber. Faire Rahmenbedingungen für die Branche sind primäres Ziel dieser umfassenden Interessensvertretung. Zu unseren Mitgliedern zählen Unternehmen aus dem Festnetz- und Mobiltelekommunikationsbereich wie Colt Technology Services, Hutchison Drei Austria, T-Mobile Austria und Tele2.

